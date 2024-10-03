«Поразили жизненно важную цель»: йеменские хуситы ударили по Тель-Авиву

Йемен ударил по Израилю беспилотниками
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
Йеменские хуситы ударили беспилотниками по «жизненно важному» объекту в Тель-Авиве. Об этом сообщил бригадный генерал и военный представитель вооруженных сил Йемена Яхья Сари.
«Мы поразили жизненно важную цель в Тель-Авиве с помощью дронов „Яффо“… и успешно поразили ее», — сообщил Сари. Его сообщение опубликовано в telegram-канале издания Al Mayadeen.
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