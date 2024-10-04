Свердловский школьник рассказал Тине Канделаки о проблемах экологии на Урале

12-летний свердловчанин дошел до финала в шоу Тины Канделаки «Умнее всех»

04 октября 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Иван Текутов успешно показывал себя во время передачи, но победителем стать не смог Фото: пресс-служба телеканала «Пятница» 12-летний Иван Текутов из Краснотурьинска Свердловской области дошел до финала в интеллектуальном шоу «Умнее всех», чтобы получить денежный приз. Мальчик успешно показал себя в трех раундах и во время съемок обсудил проблему экологии на Урале с ведущей Тиной Канделаки. Эфир вышел вечером 3 октября на телеканале «Пятница». В беседе с Канделаки мальчик признался, что планирует стать физиком-ядерщиком, но очень переживает за экологию в родном Краснотурьинске. «Наш город является родиной изобретателя радио Александра Степановича Попова. Есть прекрасная набережная с видом на реку Туру», — рассказал Канделаки Иван. Но, по его словам, на севере области есть проблемы с чистотой воздуха. Когда ведущая спросила его, где же ситуация лучше. «Например, во Франции, Германии, Швейцарии. Там есть заводы, но более развита защита экологии. Можно жить на энергии солнца, но, помимо этого, можно использовать экологически чистые источники энергии, например, геотермальный или приливные электростанции», — сказал юный уралец. В первом туре Иван занял четвертое место и попал в восьмерку лучших. Во втором раунде свердловчанин ответил правильно на 14 вопросов из 20 и вошел в топ-6. По итогу краснотурьинец дошел до финала, но уступил 12-летнему Арсению Пышкову из Нижнего Новгорода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

12-летний Иван Текутов из Краснотурьинска Свердловской области дошел до финала в интеллектуальном шоу «Умнее всех», чтобы получить денежный приз. Мальчик успешно показал себя в трех раундах и во время съемок обсудил проблему экологии на Урале с ведущей Тиной Канделаки. Эфир вышел вечером 3 октября на телеканале «Пятница». В беседе с Канделаки мальчик признался, что планирует стать физиком-ядерщиком, но очень переживает за экологию в родном Краснотурьинске. «Наш город является родиной изобретателя радио Александра Степановича Попова. Есть прекрасная набережная с видом на реку Туру», — рассказал Канделаки Иван. Но, по его словам, на севере области есть проблемы с чистотой воздуха. Когда ведущая спросила его, где же ситуация лучше. «Например, во Франции, Германии, Швейцарии. Там есть заводы, но более развита защита экологии. Можно жить на энергии солнца, но, помимо этого, можно использовать экологически чистые источники энергии, например, геотермальный или приливные электростанции», — сказал юный уралец. В первом туре Иван занял четвертое место и попал в восьмерку лучших. Во втором раунде свердловчанин ответил правильно на 14 вопросов из 20 и вошел в топ-6. По итогу краснотурьинец дошел до финала, но уступил 12-летнему Арсению Пышкову из Нижнего Новгорода.