В Москве задержали иностранцев, не вставших на военный учет

Силовики в ходе рейда на стройках Москвы задержали более 130 нелегалов и свыше 100 иностранцев Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Москве на строительных площадках задержали нелегалов и иностранцев, получивших гражданство России, однако не пожелавших встать на военный учет. Об этом сообщает журналист РИА Новости.

«Рейд прошел на стройках. Всего задержаны больше 130 нелегалов и свыше ста иностранцев», — сообщил корреспондент РИА Новости.

Ранее в Санкт-Петербурге мигрантов отвезли в военкомат после масштабного рейда. Всего было проверено 600 человек, у 60 иностранцев были выявлены административные нарушения, в том числе в части постановки на воинский учет.