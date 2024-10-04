Силовики в ходе рейда на стройках Москвы задержали более 130 нелегалов и свыше 100 иностранцев
В Москве на строительных площадках задержали нелегалов и иностранцев, получивших гражданство России, однако не пожелавших встать на военный учет. Об этом сообщает журналист РИА Новости.
«Рейд прошел на стройках. Всего задержаны больше 130 нелегалов и свыше ста иностранцев», — сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее в Санкт-Петербурге мигрантов отвезли в военкомат после масштабного рейда. Всего было проверено 600 человек, у 60 иностранцев были выявлены административные нарушения, в том числе в части постановки на воинский учет.
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