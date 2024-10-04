В Москве задержали иностранцев, допустивших роковую ошибку. Видео

В Москве задержали иностранцев, не вставших на военный учет
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Обстановка у офиса Wildberries. Москва, силовики, чп, оцепление, омон
Силовики в ходе рейда на стройках Москвы задержали более 130 нелегалов и свыше 100 иностранцев Фото:

В Москве на строительных площадках задержали нелегалов и иностранцев, получивших гражданство России, однако не пожелавших встать на военный учет. Об этом сообщает журналист РИА Новости.

«Рейд прошел на стройках. Всего задержаны больше 130 нелегалов и свыше ста иностранцев», — сообщил корреспондент РИА Новости.

Ранее в Санкт-Петербурге мигрантов отвезли в военкомат после масштабного рейда. Всего было проверено 600 человек, у 60 иностранцев были выявлены административные нарушения, в том числе в части постановки на воинский учет.

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В Москве на строительных площадках задержали нелегалов и иностранцев, получивших гражданство России, однако не пожелавших встать на военный учет. Об этом сообщает журналист РИА Новости. «Рейд прошел на стройках. Всего задержаны больше 130 нелегалов и свыше ста иностранцев», — сообщил корреспондент РИА Новости. Ранее в Санкт-Петербурге мигрантов отвезли в военкомат после масштабного рейда. Всего было проверено 600 человек, у 60 иностранцев были выявлены административные нарушения, в том числе в части постановки на воинский учет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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