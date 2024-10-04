В Петербурге мигрантов после масштабного рейда отвезли в военкомат

В Санкт-Петербурге более 150 мигрантов с паспортами РФ доставили в военкомат

04 октября 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

В Санкт-Петербурге более 150 мигрантов с российскими паспортами доставили в военкомат Фото: Илья Московец © URA.RU В ходе рейда правоохранительных органов около Сенного рынка и Апраксина двора в Санкт-Петербурге более 150 мигрантов с паспортами РФ были доставлены в военкомат. Об этом пишут СМИ. «Более 150 человек доставлены в военкомат, где в установленном порядке принимается решение о постановке соответствующих лиц на воинский учет», — цитирует ТАСС комментарий правоохранительных органов. Всего было проверено 600 человек, у 60 иностранцев были выявлены административные нарушения, в том числе в части постановки на воинский учет. С января 2025 года в России вступают в силу новые ограничения для мигрантов, касающиеся сфер трудоустройства. В большинстве регионов иностранцам будет запрещено работать в такси и общественном транспорте, также распространяются ограничения на работу в общепите, розничной торговле, производстве продуктов питания, сфере образования и услуг. Нарушение запретов грозит работодателям штрафами. В МВД разработали проект постановления, согласно которому на сайте ведомства будет опубликован реестр контролируемых лиц. Он будет содержать данные об иностранцах и лицах без гражданства, чье право на пребывание в РФ прекращено. С 5 февраля 2025 года на официальном сайте МВД будет опубликована общедоступная часть реестра, содержащая сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, чьи законные основания для пребывания в РФ прекращены. База данных будет обновляться ежедневно, а история обработанных запросов будет храниться в течение пяти лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе рейда правоохранительных органов около Сенного рынка и Апраксина двора в Санкт-Петербурге более 150 мигрантов с паспортами РФ были доставлены в военкомат. Об этом пишут СМИ. «Более 150 человек доставлены в военкомат, где в установленном порядке принимается решение о постановке соответствующих лиц на воинский учет», — цитирует ТАСС комментарий правоохранительных органов. Всего было проверено 600 человек, у 60 иностранцев были выявлены административные нарушения, в том числе в части постановки на воинский учет. С января 2025 года в России вступают в силу новые ограничения для мигрантов, касающиеся сфер трудоустройства. В большинстве регионов иностранцам будет запрещено работать в такси и общественном транспорте, также распространяются ограничения на работу в общепите, розничной торговле, производстве продуктов питания, сфере образования и услуг. Нарушение запретов грозит работодателям штрафами. В МВД разработали проект постановления, согласно которому на сайте ведомства будет опубликован реестр контролируемых лиц. Он будет содержать данные об иностранцах и лицах без гражданства, чье право на пребывание в РФ прекращено. С 5 февраля 2025 года на официальном сайте МВД будет опубликована общедоступная часть реестра, содержащая сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, чьи законные основания для пребывания в РФ прекращены. База данных будет обновляться ежедневно, а история обработанных запросов будет храниться в течение пяти лет.