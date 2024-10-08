Екатеринбуржцы 10 месяцев мучаются с лифтом, где женщина сломала позвоночник

08 октября 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

В январе женщина сорвалась с лифтом и сломала позвоночник. Теперь люди боятся Фото: Анна Майорова © URA.RU В злополучном подъезде екатеринбургской девятиэтажки, где в январе во время падения лифта женщина сломала позвоночник, до сих пор не решили проблему. 10 месяцев люди вынуждены подниматься в квартиры пешком, рассказал URA.RU один из проживающих в доме. При этом в управляющей компании уверили, что лифт после запуска работает исправно. Лифт в доме сорвался в середине января. Тогда 50-летняя пассажирка получила оскольчатый перелом позвоночника. По словам родных, она до сих пор на больничном, поскольку кости срослись неправильно. Инцидентом заинтересовалась прокуратура, а следственный комитет возбудил уголовное дело. Жильцы рассказывали агентству, что и до происшествия с их лифтом периодически были проблемы. Не закончились они и спустя 10 месяцев. «С января лифт не работал, его не поменяли, а 2 октября запустили тот же самый неисправный лифт. В тот же день дедушка, проживающий на девятом этаже, в нем застрял и долгое время стучал в двери, пока его не услышали соседи и не вызвали техников. Пенсионера освободили, а лифт снова отключили», — рассказал мужчина. Он недоумевает, почему в других подъездах того же дома лифты заменили на новые, а в его подъезде № 2 так и остался прежний. «После январского инцидента на замену лифтов в Екатеринбурге был выделен миллиард рублей. Но наш подъезд, с которого и начались все проблемы, не включили в эту программу, о нем попросту забыли. Для жителей девятиэтажки, среди которых много пенсионеров, очень тяжело жить без лифта», — возмущается горожанин. В управляющей компании ТСН «Косарева 15» агентству подтвердили, что 2 октября после долгого перерыва лифт был пущен и что в нем застрял человек. Однако уверили, что лифт в тот же день починили, и он работает хорошо. «В других подъездах лифты 1999 года выпуска, поэтому они попали в программу по капремонту по замене лифтов. А во втором подъезде лифт выпущен в марте 2000-го, по нему мы получили отказ. Несмотря на это я снова подала документы на его замену в администрацию города, решение будет озвучено после Нового года. Пока же наши механики каждый день дежурят на этом лифте», — объяснила председатель ТСН Татьяна Савельева. Она добавила, что гипотетически поменять лифт можно на средства жильцов, это обойдется в четыре млн рублей, однако вряд ли люди согласятся собрать такую большую сумму. «Перед тем, как запустить лифт, мы прошли техосвидетельствование, были учтены все замечания. Текущие ремонты допускаются, сам же лифт в исправном состоянии», — сказала Савельева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В злополучном подъезде екатеринбургской девятиэтажки, где в январе во время падения лифта женщина сломала позвоночник, до сих пор не решили проблему. 10 месяцев люди вынуждены подниматься в квартиры пешком, рассказал URA.RU один из проживающих в доме. При этом в управляющей компании уверили, что лифт после запуска работает исправно. Лифт в доме сорвался в середине января. Тогда 50-летняя пассажирка получила оскольчатый перелом позвоночника. По словам родных, она до сих пор на больничном, поскольку кости срослись неправильно. Инцидентом заинтересовалась прокуратура, а следственный комитет возбудил уголовное дело. Жильцы рассказывали агентству, что и до происшествия с их лифтом периодически были проблемы. Не закончились они и спустя 10 месяцев. «С января лифт не работал, его не поменяли, а 2 октября запустили тот же самый неисправный лифт. В тот же день дедушка, проживающий на девятом этаже, в нем застрял и долгое время стучал в двери, пока его не услышали соседи и не вызвали техников. Пенсионера освободили, а лифт снова отключили», — рассказал мужчина. Он недоумевает, почему в других подъездах того же дома лифты заменили на новые, а в его подъезде № 2 так и остался прежний. «После январского инцидента на замену лифтов в Екатеринбурге был выделен миллиард рублей. Но наш подъезд, с которого и начались все проблемы, не включили в эту программу, о нем попросту забыли. Для жителей девятиэтажки, среди которых много пенсионеров, очень тяжело жить без лифта», — возмущается горожанин. В управляющей компании ТСН «Косарева 15» агентству подтвердили, что 2 октября после долгого перерыва лифт был пущен и что в нем застрял человек. Однако уверили, что лифт в тот же день починили, и он работает хорошо. «В других подъездах лифты 1999 года выпуска, поэтому они попали в программу по капремонту по замене лифтов. А во втором подъезде лифт выпущен в марте 2000-го, по нему мы получили отказ. Несмотря на это я снова подала документы на его замену в администрацию города, решение будет озвучено после Нового года. Пока же наши механики каждый день дежурят на этом лифте», — объяснила председатель ТСН Татьяна Савельева. Она добавила, что гипотетически поменять лифт можно на средства жильцов, это обойдется в четыре млн рублей, однако вряд ли люди согласятся собрать такую большую сумму. «Перед тем, как запустить лифт, мы прошли техосвидетельствование, были учтены все замечания. Текущие ремонты допускаются, сам же лифт в исправном состоянии», — сказала Савельева.