РБК: новым регионам почти на четверть увеличили бюджет

Налоговые поступления в четырех новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — за первые девять месяцев 2024 года уже превысили общие показатели за весь предыдущий год. Об этом свидетельствуют данные Единого портала бюджетной системы России по состоянию на 28 сентября. В совокупности эти регионы собрали более 118 млрд рублей налогов, что значительно превышает сумму налоговых поступлений за весь 2023 год, которая составила 96,4 млрд рублей. Увеличение составило примерно 22%.
«В бюджеты четырех новых регионов в 2024 году собрано 118 млрд рублей налогов, что на 22% превышает уровень всего 2023 года. Дотационность новых регионов снижается, но федеральная поддержка еще долго будет высокой», — передает РБК, ссылаясь на экспертов.
По данным Минфина России, по итогам третьего квартала 2024 года план поступления налоговых и неналоговых доходов в новых регионах не только выполнен, но и значительно перевыполнен по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. «Бюджеты новых субъектов Российской Федерации исполняются устойчиво», — подчеркивают в ведомстве.
Ранее в Госдуму был внесен новый проект бюджета до 2027 года. Согласно документу, на 2025 год планируется выделить более 350 млрд рублей на различные программы для поддержки этих регионов. Проект предполагает также индексацию выплат социальным категориям граждан, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.