В Конго сменился посол России

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Алексей Сентебов - чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации. Stock
На пост Алексея Сентебова (на фото) назначили Карла Тихазе Фото:

Алексей Сентебов был освобожден от поста чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Конго. Об этом сообщается в указе президента РФ Владимира Путина, который опубликован на сайте официальных правовых актов.

«Освободить Сентебова Алексея Леонидовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Демократической Республике Конго», — говорится в указе. На его место другим указом назначен Карл Тихазе.

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Алексей Сентебов был освобожден от поста чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Конго. Об этом сообщается в указе президента РФ Владимира Путина, который опубликован на сайте официальных правовых актов. «Освободить Сентебова Алексея Леонидовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Демократической Республике Конго», — говорится в указе. На его место другим указом назначен Карл Тихазе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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