В Конго сменился посол России

10 октября 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

На пост Алексея Сентебова (на фото) назначили Карла Тихазе Фото: Alina Mirzakhanova/Wikipedia/CC BY-SA 4.0 Алексей Сентебов был освобожден от поста чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Конго. Об этом сообщается в указе президента РФ Владимира Путина, который опубликован на сайте официальных правовых актов. «Освободить Сентебова Алексея Леонидовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Демократической Республике Конго», — говорится в указе. На его место другим указом назначен Карл Тихазе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Алексей Сентебов был освобожден от поста чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Конго. Об этом сообщается в указе президента РФ Владимира Путина, который опубликован на сайте официальных правовых актов. «Освободить Сентебова Алексея Леонидовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Демократической Республике Конго», — говорится в указе. На его место другим указом назначен Карл Тихазе.