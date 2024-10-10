В Конго сменился посол России

На пост Алексея Сентебова (на фото) назначили Карла Тихазе
Алексей Сентебов был освобожден от поста чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Конго. Об этом сообщается в указе президента РФ Владимира Путина, который опубликован на сайте официальных правовых актов.
«Освободить Сентебова Алексея Леонидовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Демократической Республике Конго», — говорится в
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