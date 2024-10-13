Власти готовы потратить около миллиарда на Новый год: где будут самые дорогие елки

Новый год за миллиард: как регионы России тратят на елки и подарки детям

13 октября 2024 в 21:49 Размер текста - 17 +

Регионы потратят внушительные суммы на установку елок Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Подготовка к Новому году в России набирает обороты, и регионы не жалеют средств на праздничное оформление и подарки для детей. Анализ бюджетов показывает, что общая сумма расходов приближается к миллиарду рублей. Санкт-Петербург лидирует по тратам на уличные украшения, Красноярский край устанавливает самые дорогие елки, а некоторые регионы, несмотря на сложную обстановку, уделяют особое внимание подаркам для детей из разных социальных групп. Расходы регионов на новогодние празднования и подарки Существенные затраты на новогоднее оформление регионов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Москва: интрига вокруг новогоднего бюджета На фоне активной подготовки регионов к празднованию Нового года, Москва пока хранит молчание о своих праздничных планах. Столица России традиционно известна своим размахом и масштабными мероприятиями, но на данный момент информация о новогодних затратах Москвы отсутствует. Возможно, вскоре столица раскроет свои планы, и мы увидим, как присоединится к созданию общей атмосферы праздника по всей стране.



Санкт-Петербург Среди всех регионов России Санкт-Петербург выделяется самыми крупными затратами на новогодние мероприятия в отсутствие информации о бюджете Москвы. Администрация города планирует потратить 315 млн рублей на украшение улиц и проведение праздников. Большая часть этих средств направлена на оформление восьми районов города, где появятся световые инсталляции, гирлянды и тематические декорации, создающие атмосферу волшебства и праздника. Красноярский край: самые дорогие елки страны Красноярский край активно готовится к встрече Нового года, устанавливая самые дорогие елки в стране. В Татышев-парке Красноярска будет установлено дерево стоимостью 16 млн рублей. В городе Дудинка планируется установка елки за восемь млн рублей. Эти новогодние деревья станут центром праздничных мероприятий, привлекая жителей и гостей региона на массовые гуляния и развлекательные программы. Сколько денег готовы потратить другие регионы Надымский район выделит 20 млн рублей на новогодние украшения. Администрация планирует установить световую арку и украсить остановки общественного транспорта гирляндами, создавая праздничное настроение для жителей и гостей района. Вологда продолжает традицию предыдущих лет, запланировав расходы в размере 10 млн рублей на новогоднее оформление города. Планируется украшение центральных улиц, установка ледовых скульптур и организация праздничных мероприятий. Особое внимание детям: подарки и забота

Регионы России уделяют особое внимание новогодним подаркам для детей, особенно из социально незащищенных групп. Так, Барнаул направит 6,5 млн рублей на сладкие подарки для детей, которые будут вручены на праздничных мероприятиях и в образовательных учреждениях. Волгоградская область выделит 29,8 млн рублей на покупку подарков для детей разного возраста, включая воспитанников детских домов и интернатов. Детям будут вручены подарки на новогодних мероприятиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курская область планирует затратить 24 млн рублей на подарки для детей из малоимущих семей, чтобы каждый ребенок почувствовал тепло и заботу в праздничные дни. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) направит 15,5 млн рублей на подарки для детей из семей участников специальной военной операции, поддерживая семьи и выражая признательность за их вклад. Белгород: праздник вопреки трудностям Особый пример демонстрирует Белгород: город, находящийся под регулярными обстрелами ВСУ. Несмотря на сложную обстановку, власти не забывают о детях, для которых Новый год остается особенным праздником. На подарки для детей в Белгороде выделят около 78 млн рублей, что позволит закупить более 68 тысяч сладких наборов. 71 млн рублей будет потрачено на 65 183 набора весом по два килограмма каждый. Еще около семи млн рублей направят на закупку 3 170 подарков весом по четыре килограмма каждый. Каждый сладкий набор будет включать 90 видов угощений, среди которых натуральный шоколад, халва, печенье, батончики, бисквиты, вафли, зефир, шоколадные фигурки и разнообразные конфеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подготовка к Новому году в России набирает обороты, и регионы не жалеют средств на праздничное оформление и подарки для детей. Анализ бюджетов показывает, что общая сумма расходов приближается к миллиарду рублей. Санкт-Петербург лидирует по тратам на уличные украшения, Красноярский край устанавливает самые дорогие елки, а некоторые регионы, несмотря на сложную обстановку, уделяют особое внимание подаркам для детей из разных социальных групп. Москва: интрига вокруг новогоднего бюджета На фоне активной подготовки регионов к празднованию Нового года, Москва пока хранит молчание о своих праздничных планах. Столица России традиционно известна своим размахом и масштабными мероприятиями, но на данный момент информация о новогодних затратах Москвы отсутствует. Возможно, вскоре столица раскроет свои планы, и мы увидим, как присоединится к созданию общей атмосферы праздника по всей стране. Санкт-Петербург Среди всех регионов России Санкт-Петербург выделяется самыми крупными затратами на новогодние мероприятия в отсутствие информации о бюджете Москвы. Администрация города планирует потратить 315 млн рублей на украшение улиц и проведение праздников. Большая часть этих средств направлена на оформление восьми районов города, где появятся световые инсталляции, гирлянды и тематические декорации, создающие атмосферу волшебства и праздника. Красноярский край: самые дорогие елки страны Красноярский край активно готовится к встрече Нового года, устанавливая самые дорогие елки в стране. В Татышев-парке Красноярска будет установлено дерево стоимостью 16 млн рублей. В городе Дудинка планируется установка елки за восемь млн рублей. Эти новогодние деревья станут центром праздничных мероприятий, привлекая жителей и гостей региона на массовые гуляния и развлекательные программы. Надымский район выделит 20 млн рублей на новогодние украшения. Администрация планирует установить световую арку и украсить остановки общественного транспорта гирляндами, создавая праздничное настроение для жителей и гостей района. Вологда продолжает традицию предыдущих лет, запланировав расходы в размере 10 млн рублей на новогоднее оформление города. Планируется украшение центральных улиц, установка ледовых скульптур и организация праздничных мероприятий. Регионы России уделяют особое внимание новогодним подаркам для детей, особенно из социально незащищенных групп. Так, Барнаул направит 6,5 млн рублей на сладкие подарки для детей, которые будут вручены на праздничных мероприятиях и в образовательных учреждениях. Волгоградская область выделит 29,8 млн рублей на покупку подарков для детей разного возраста, включая воспитанников детских домов и интернатов. Курская область планирует затратить 24 млн рублей на подарки для детей из малоимущих семей, чтобы каждый ребенок почувствовал тепло и заботу в праздничные дни. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) направит 15,5 млн рублей на подарки для детей из семей участников специальной военной операции, поддерживая семьи и выражая признательность за их вклад. Особый пример демонстрирует Белгород: город, находящийся под регулярными обстрелами ВСУ. Несмотря на сложную обстановку, власти не забывают о детях, для которых Новый год остается особенным праздником. На подарки для детей в Белгороде выделят около 78 млн рублей, что позволит закупить более 68 тысяч сладких наборов. 71 млн рублей будет потрачено на 65 183 набора весом по два килограмма каждый. Еще около семи млн рублей направят на закупку 3 170 подарков весом по четыре килограмма каждый. Каждый сладкий набор будет включать 90 видов угощений, среди которых натуральный шоколад, халва, печенье, батончики, бисквиты, вафли, зефир, шоколадные фигурки и разнообразные конфеты.