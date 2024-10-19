Ведутся поиски еще двух человек после инцидента с грузовым судном на Сахалине

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Следователи ищут еще двух человек, потерпевших крушение на грузовом судне на Сахалине, и устанавливают причину инцидента
Следователи ищут еще двух человек, потерпевших крушение на грузовом судне на Сахалине, и устанавливают причину инцидента Фото:

Из-за крушения грузового судна «Григорий Ловцов» на Сахалине проводятся поиски еще двух человек из восьми, которые находились на корабле. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

«В настоящий момент проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения двух человек», — передает в telegram-канале СУТ СК России. Известно, что на борту грузового судна находилось восемь человек, на данный момент обнаружены тела трех погибших. По данным следователей, один человек находится в больнице, а еще двое не пострадали. 

Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы после осмотра места происшествия. Также уже допрошены свидетели и проводится комплекс мероприятий по установления причин крушения грузового судна. На месте также работают спасательное судно и два буксира, передает Pravda.Ru.

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Из-за крушения грузового судна «Григорий Ловцов» на Сахалине проводятся поиски еще двух человек из восьми, которые находились на корабле. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России. «В настоящий момент проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения двух человек», — передает в telegram-канале СУТ СК России. Известно, что на борту грузового судна находилось восемь человек, на данный момент обнаружены тела трех погибших. По данным следователей, один человек находится в больнице, а еще двое не пострадали.  Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы после осмотра места происшествия. Также уже допрошены свидетели и проводится комплекс мероприятий по установления причин крушения грузового судна. На месте также работают спасательное судно и два буксира, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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