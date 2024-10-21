Вину за убийство челябинского рэпера взяла на себя непричастная женщина

Обвиняемую в убийстве рэпера женщину отправили в СИЗО Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Гражданская жена убитого в Челябинске рэпера Трикопюшона заявила, что в его гибели виноват мужчина, а задержанная женщина лишь взяла вину на себя. При этом, по данным URA.RU, события злополучного для музыканта вечера указывают на задержанную.

«Его убил мужчина, который только освободился из тюрьмы, а женщина на себя всю вину взяла. У нее пятеро детей», — сообщает «КП-Челябинск» со ссылкой на гражданскую жену рэпера.

При этом, по данным URA.RU, события вечера, закончившегося для музыканта смертью, указывают на задержанную. Предварительно, она позвала музыканта выпить. В ходе вечеринки он начал домогаться ее (пытался потрогать за грудь). Из-за этого между собутыльниками начался конфликт, в ходе которого женщина ударила рэпера ножом в шею.

Трикопюшон был убит в Челябинске вечером 16 октября. Его тело с ножевыми ранениями нашли в колясочной одного из домов по улице Дегтярева. По подозрению в убийстве рэпера была задержана местная жительница, по ходатайству следователя ее отправили в СИЗО. После в ряде СМИ появилась информация, что убийцей является жена музыканта. При этом сама женщина в общении с журналистами опровергла эти данные.