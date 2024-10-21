Вину за убийство челябинского рэпера взяла на себя непричастная женщина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наручники, девушка, арест, заключение, женщина, преступница, наручники
Обвиняемую в убийстве рэпера женщину отправили в СИЗО Фото:

Гражданская жена убитого в Челябинске рэпера Трикопюшона заявила, что в его гибели виноват мужчина, а задержанная женщина лишь взяла вину на себя. При этом, по данным URA.RU, события злополучного для музыканта вечера указывают на задержанную.

«Его убил мужчина, который только освободился из тюрьмы, а женщина на себя всю вину взяла. У нее пятеро детей», — сообщает «КП-Челябинск» со ссылкой на гражданскую жену рэпера.

При этом, по данным URA.RU, события вечера, закончившегося для музыканта смертью, указывают на задержанную. Предварительно, она позвала музыканта выпить. В ходе вечеринки он начал домогаться ее (пытался потрогать за грудь). Из-за этого между собутыльниками начался конфликт, в ходе которого женщина ударила рэпера ножом в шею.

Трикопюшон был убит в Челябинске вечером 16 октября. Его тело с ножевыми ранениями нашли в колясочной одного из домов по улице Дегтярева. По подозрению в убийстве рэпера была задержана местная жительница, по ходатайству следователя ее отправили в СИЗО. После в ряде СМИ появилась информация, что убийцей является жена музыканта. При этом сама женщина в общении с журналистами опровергла эти данные.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гражданская жена убитого в Челябинске рэпера Трикопюшона заявила, что в его гибели виноват мужчина, а задержанная женщина лишь взяла вину на себя. При этом, по данным URA.RU, события злополучного для музыканта вечера указывают на задержанную. «Его убил мужчина, который только освободился из тюрьмы, а женщина на себя всю вину взяла. У нее пятеро детей», — сообщает «КП-Челябинск» со ссылкой на гражданскую жену рэпера. При этом, по данным URA.RU, события вечера, закончившегося для музыканта смертью, указывают на задержанную. Предварительно, она позвала музыканта выпить. В ходе вечеринки он начал домогаться ее (пытался потрогать за грудь). Из-за этого между собутыльниками начался конфликт, в ходе которого женщина ударила рэпера ножом в шею. Трикопюшон был убит в Челябинске вечером 16 октября. Его тело с ножевыми ранениями нашли в колясочной одного из домов по улице Дегтярева. По подозрению в убийстве рэпера была задержана местная жительница, по ходатайству следователя ее отправили в СИЗО. После в ряде СМИ появилась информация, что убийцей является жена музыканта. При этом сама женщина в общении с журналистами опровергла эти данные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...