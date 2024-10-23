23 октября 2024

Челябинский военнослужащий представлен к ведомственной награде за подвиг на СВО

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ФСБ, учения. Челябинск, гранатомет, военные, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, вс рф, рпг7
Челябинский военнослужащий сообщил о скрытном передвижении техники противника Фото:
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Гвардии рядовой Никита П. из села Маскайка Челябинской области представлен к медали «За воинскую доблесть II степени» за подвиг на передовой. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности.

«Челябинец Никита П. неоднократно проявлял себя как ответственный военнослужащий, мужественный и храбрый защитник своего отечества. Военнослужащий представлен к медали „За воинскую доблесть II степени“», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Никита во время наблюдения с воздуха обнаружил передвижение колонны техники противника до двух единиц БМП М2 «Бредли». Обе машины были производства США. Он сообщил о скрытном передвижении техники противника. При этом, продолжил наблюдать и корректировать огонь артиллерийским подразделением. «В итоге противнику нанесен значительный урон, личный состав противника деморализован», — добавили в министерстве общественной безопасности Челябинской области.

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Гвардии рядовой Никита П. из села Маскайка Челябинской области представлен к медали «За воинскую доблесть II степени» за подвиг на передовой. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности. «Челябинец Никита П. неоднократно проявлял себя как ответственный военнослужащий, мужественный и храбрый защитник своего отечества. Военнослужащий представлен к медали „За воинскую доблесть II степени“», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Никита во время наблюдения с воздуха обнаружил передвижение колонны техники противника до двух единиц БМП М2 «Бредли». Обе машины были производства США. Он сообщил о скрытном передвижении техники противника. При этом, продолжил наблюдать и корректировать огонь артиллерийским подразделением. «В итоге противнику нанесен значительный урон, личный состав противника деморализован», — добавили в министерстве общественной безопасности Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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