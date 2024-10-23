Челябинский военнослужащий представлен к ведомственной награде за подвиг на СВО

24 октября 2024 в 10:19 Размер текста - 17 +

Челябинский военнослужащий сообщил о скрытном передвижении техники противника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Гвардии рядовой Никита П. из села Маскайка Челябинской области представлен к медали «За воинскую доблесть II степени» за подвиг на передовой. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности. «Челябинец Никита П. неоднократно проявлял себя как ответственный военнослужащий, мужественный и храбрый защитник своего отечества. Военнослужащий представлен к медали „За воинскую доблесть II степени“», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Никита во время наблюдения с воздуха обнаружил передвижение колонны техники противника до двух единиц БМП М2 «Бредли». Обе машины были производства США. Он сообщил о скрытном передвижении техники противника. При этом, продолжил наблюдать и корректировать огонь артиллерийским подразделением. «В итоге противнику нанесен значительный урон, личный состав противника деморализован», — добавили в министерстве общественной безопасности Челябинской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гвардии рядовой Никита П. из села Маскайка Челябинской области представлен к медали «За воинскую доблесть II степени» за подвиг на передовой. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе регионального министерства общественной безопасности. «Челябинец Никита П. неоднократно проявлял себя как ответственный военнослужащий, мужественный и храбрый защитник своего отечества. Военнослужащий представлен к медали „За воинскую доблесть II степени“», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Никита во время наблюдения с воздуха обнаружил передвижение колонны техники противника до двух единиц БМП М2 «Бредли». Обе машины были производства США. Он сообщил о скрытном передвижении техники противника. При этом, продолжил наблюдать и корректировать огонь артиллерийским подразделением. «В итоге противнику нанесен значительный урон, личный состав противника деморализован», — добавили в министерстве общественной безопасности Челябинской области.