Свердловские семьи смогут тратить маткапитал на строительство жилья

29 октября 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Строящийся дом должен находиться в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области разрешат тратить маткапитал на строительство домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Депутаты уже поддержали законопроект в двух чтениях. Нововведения позволят защитить средства граждан, заявил в ходе доклада представитель комитета заксо по соцполитике Леонид Хаютин, передает корреспондент URA.RU. «Предлагается расширить перечень направлений расходования средств областного маткапитала, предусмотрев, что средства или часть их могут быть направлены на строительство объектов индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами с привлечением юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство объектов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Это позволит защитить средства регионального маткапитала от недобросовестных подрядчиков», — подчеркнул Хаютин. Сейчас строительство возможно без привлечения специализированных компаний. Главное, по словам Хаютина, строящийся дом должен находиться на земле региона. Также, согласно поправкам в законе, теперь граждане смогут обращаться в любой орган соцзащиты населения для получения сертификата на региональный маткапитал. О данной инициативе URA.RU сообщало еще 16 октября. С 1 января 2024 года размер регионального маткапитала составляет 167 918 рублей. Чтобы получить его, необходимо постоянно проживать в регионе и иметь трех и более детей. Сертификат могут получить и опекуны приемных детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области разрешат тратить маткапитал на строительство домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Депутаты уже поддержали законопроект в двух чтениях. Нововведения позволят защитить средства граждан, заявил в ходе доклада представитель комитета заксо по соцполитике Леонид Хаютин, передает корреспондент URA.RU. «Предлагается расширить перечень направлений расходования средств областного маткапитала, предусмотрев, что средства или часть их могут быть направлены на строительство объектов индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами с привлечением юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство объектов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Это позволит защитить средства регионального маткапитала от недобросовестных подрядчиков», — подчеркнул Хаютин. Сейчас строительство возможно без привлечения специализированных компаний. Главное, по словам Хаютина, строящийся дом должен находиться на земле региона. Также, согласно поправкам в законе, теперь граждане смогут обращаться в любой орган соцзащиты населения для получения сертификата на региональный маткапитал. О данной инициативе URA.RU сообщало еще 16 октября. С 1 января 2024 года размер регионального маткапитала составляет 167 918 рублей. Чтобы получить его, необходимо постоянно проживать в регионе и иметь трех и более детей. Сертификат могут получить и опекуны приемных детей.