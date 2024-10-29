Опекуншу, обвиняемую в убийстве Далера Бобиева, избили в СИЗО Екатеринбурга

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Мера пресечения по Веронике Наумовой. Екатеринбург , наумова вероника
Наумова находится в СИЗО с июня 2023 года (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Опекуншу Веронику Наумову, обвиняемую в убийстве приемного сына Далера Бобиева, избила сокамерница в СИЗО Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.

«Ночью в исправительном учреждении разразился серьезный конфликт между Наумовой и ее сокамерницей, который быстро перерос в физическое столкновение. Причина ссоры заключалась в мелких бытовых разногласиях, которые накопились за время совместного проживания в камере. Непонимание и накапливающаяся напряженность вскоре привели к драке. После инцидента Наумова была осмотрена медицинским персоналом, который зафиксировал у нее различные синяки и травмы, полученные во время стычки. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное и дали согласие на участие в судебном заседании», — отметил собеседник агентства.

Летом 2023 года опекун Вероника Наумова сообщила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на обширные поисковые работы, мальчика нашли мертвым только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Позже ему дали пять лет тюрьмы. Подробнее о ходе дела и обстоятельствах, которые привели к трагедии — в сюжете URA.RU.

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Опекуншу Веронику Наумову, обвиняемую в убийстве приемного сына Далера Бобиева, избила сокамерница в СИЗО Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Ночью в исправительном учреждении разразился серьезный конфликт между Наумовой и ее сокамерницей, который быстро перерос в физическое столкновение. Причина ссоры заключалась в мелких бытовых разногласиях, которые накопились за время совместного проживания в камере. Непонимание и накапливающаяся напряженность вскоре привели к драке. После инцидента Наумова была осмотрена медицинским персоналом, который зафиксировал у нее различные синяки и травмы, полученные во время стычки. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное и дали согласие на участие в судебном заседании», — отметил собеседник агентства. Летом 2023 года опекун Вероника Наумова сообщила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на обширные поисковые работы, мальчика нашли мертвым только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Позже ему дали пять лет тюрьмы. Подробнее о ходе дела и обстоятельствах, которые привели к трагедии — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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