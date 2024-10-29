Опекуншу, обвиняемую в убийстве Далера Бобиева, избили в СИЗО Екатеринбурга

29 октября 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Наумова находится в СИЗО с июня 2023 года (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Опекуншу Веронику Наумову, обвиняемую в убийстве приемного сына Далера Бобиева, избила сокамерница в СИЗО Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Ночью в исправительном учреждении разразился серьезный конфликт между Наумовой и ее сокамерницей, который быстро перерос в физическое столкновение. Причина ссоры заключалась в мелких бытовых разногласиях, которые накопились за время совместного проживания в камере. Непонимание и накапливающаяся напряженность вскоре привели к драке. После инцидента Наумова была осмотрена медицинским персоналом, который зафиксировал у нее различные синяки и травмы, полученные во время стычки. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное и дали согласие на участие в судебном заседании», — отметил собеседник агентства. Летом 2023 года опекун Вероника Наумова сообщила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на обширные поисковые работы, мальчика нашли мертвым только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Позже ему дали пять лет тюрьмы. Подробнее о ходе дела и обстоятельствах, которые привели к трагедии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Опекуншу Веронику Наумову, обвиняемую в убийстве приемного сына Далера Бобиева, избила сокамерница в СИЗО Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. «Ночью в исправительном учреждении разразился серьезный конфликт между Наумовой и ее сокамерницей, который быстро перерос в физическое столкновение. Причина ссоры заключалась в мелких бытовых разногласиях, которые накопились за время совместного проживания в камере. Непонимание и накапливающаяся напряженность вскоре привели к драке. После инцидента Наумова была осмотрена медицинским персоналом, который зафиксировал у нее различные синяки и травмы, полученные во время стычки. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное и дали согласие на участие в судебном заседании», — отметил собеседник агентства. Летом 2023 года опекун Вероника Наумова сообщила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на обширные поисковые работы, мальчика нашли мертвым только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования стало известно о возможной причастности к трагедии не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Позже ему дали пять лет тюрьмы. Подробнее о ходе дела и обстоятельствах, которые привели к трагедии — в сюжете URA.RU.