Фестиваль пельменей, новогодние спектакли и K-pop квиз: куда сходить в Челябинске в декабре. Афиша

В Челябинске в декабре пройдут четыре последних фестиваля года

26 ноября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Фестиваль пельменей состоится в Челябинске в 12 раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Последний месяц года в Челябинске будет насыщен культурными и развлекательными мероприятиями. Среди них особое место занимают фестивали, новогодние представления и тематические вечеринки. О том, где бесплатно поесть пельменей, полетать на метле и погрузиться в корейскую поп-индустрию в декабре — в материале URA.RU. В последний вагон: последние фестивали 2024 года Фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего» состоится в парке имени Гагарина 14 декабря. Для гостей проведут дегустацию изделий из теста, а также гуляния и две ярмарки: «Пельменные ряды», на которых можно будет продегустировать уральские блюда и «Николины ряды», где разместятся фермеры и аграрии, а также «островки» общепита. Вход свободный. Попробовать разные виды пельменей предлагают на ярмарке Фото: Александр Мамаев © URA.RU В киноцентре «Победа» 18 декабря пройдет фестиваль мировой музыки: «День Гарри Поттера», на котором солисты Челябинской государственной филармонии исполнят известные композиции из фильма. Программа будет наполнена тематикой волшебства. Участники смогут оказаться в Хогвартс-экспресс, взмахнуть палочкой, полетать на метле и узнать тайны замка. Стоимость билета — 600 рублей. Тату-фестиваль «Пигменты Урала» пройдет с 6 по 8 декабря в Торговом центре. На этом событии соберутся около 100 профессиональных мастеров татуировки из различных уголков России. Посетителей ожидает насыщенная развлекательная программа, включая конкурсы, мастер-классы и соревнование между тату-мастерами. Стоимость входного билета составляет — тысячу рублей. Фестиваль в Челябинской области Фестиваль народного творчества и ремесел «Уральские валенки» пройдет 7 декабря на территории Центра активного отдыха (ЦАО) «Евразия» (Куса). Участников мероприятия ждут концерты от местных и приглашенных артистов, ярмарка ремесел и гастрономическая выставка. Детей займут старинными играми, забавами, хороводами. Кроме того, в программе ожидаются хоккей в валенках и мастер-классы по созданию сувениров. Поймать новогоднюю атмосферу и купить подарки На новогоднем маркете гости смогут развлечься и приобрести подарки близким Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Новогодний маркет мастеров рукотворного творчества CHE_Market стартует с 19 по 22 декабря. На площадке Центра Международной торговли творцы представят еду, одежду, аксессуары, обувь, украшения, открытки и игрушки. Посетители также смогут развлечь себя мастер-классами и фото-будкой. K-pop вечеринка, посвященная Новому году запланирована 20 декабря в центре «Колибри». В рамках сбора пройдет квиз, где можно будет проверить свои знания о хореографии, треках и фактов о мемберах. Посещение бесплатное. Главные новогодние спектакли В Челябинске остались последние и самые дорогие билеты на «Щелкунчика» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Декабрь — это месяц старта новогодний представлений в театрах. Одним из самых ожидаемых станет балет «Щелкунчик», билеты на который уже практически распроданы. Также в Театре оперы и балета имени Глинки с 22 декабря по 6 января можно будет увидеть мюзикл «Волшебный посох Деда Мороза» и насладиться «Рождественским балом». Премьерные показы пройдут в Молодежном театре. Там 21 и 22 декабря представят детскую сказку «Волшебник Изумрудного города». Театр драмы имени Наума Орлова с 21 до 29 декабря начнет транслировать свои постановки: мюзикл «Площадь картонных часов» и спектакль «Как зайцы Новый год проспали». О том, какие еще постановки ожидать в декабре и том, на какие январские представления уже можно строить планы — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Последний месяц года в Челябинске будет насыщен культурными и развлекательными мероприятиями. Среди них особое место занимают фестивали, новогодние представления и тематические вечеринки. О том, где бесплатно поесть пельменей, полетать на метле и погрузиться в корейскую поп-индустрию в декабре — в материале URA.RU. Фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего» состоится в парке имени Гагарина 14 декабря. Для гостей проведут дегустацию изделий из теста, а также гуляния и две ярмарки: «Пельменные ряды», на которых можно будет продегустировать уральские блюда и «Николины ряды», где разместятся фермеры и аграрии, а также «островки» общепита. Вход свободный. В киноцентре «Победа» 18 декабря пройдет фестиваль мировой музыки: «День Гарри Поттера», на котором солисты Челябинской государственной филармонии исполнят известные композиции из фильма. Программа будет наполнена тематикой волшебства. Участники смогут оказаться в Хогвартс-экспресс, взмахнуть палочкой, полетать на метле и узнать тайны замка. Стоимость билета — 600 рублей. Тату-фестиваль «Пигменты Урала» пройдет с 6 по 8 декабря в Торговом центре. На этом событии соберутся около 100 профессиональных мастеров татуировки из различных уголков России. Посетителей ожидает насыщенная развлекательная программа, включая конкурсы, мастер-классы и соревнование между тату-мастерами. Стоимость входного билета составляет — тысячу рублей. Фестиваль народного творчества и ремесел «Уральские валенки» пройдет 7 декабря на территории Центра активного отдыха (ЦАО) «Евразия» (Куса). Участников мероприятия ждут концерты от местных и приглашенных артистов, ярмарка ремесел и гастрономическая выставка. Детей займут старинными играми, забавами, хороводами. Кроме того, в программе ожидаются хоккей в валенках и мастер-классы по созданию сувениров. Новогодний маркет мастеров рукотворного творчества CHE_Market стартует с 19 по 22 декабря. На площадке Центра Международной торговли творцы представят еду, одежду, аксессуары, обувь, украшения, открытки и игрушки. Посетители также смогут развлечь себя мастер-классами и фото-будкой. K-pop вечеринка, посвященная Новому году запланирована 20 декабря в центре «Колибри». В рамках сбора пройдет квиз, где можно будет проверить свои знания о хореографии, треках и фактов о мемберах. Посещение бесплатное. Декабрь — это месяц старта новогодний представлений в театрах. Одним из самых ожидаемых станет балет «Щелкунчик», билеты на который уже практически распроданы. Также в Театре оперы и балета имени Глинки с 22 декабря по 6 января можно будет увидеть мюзикл «Волшебный посох Деда Мороза» и насладиться «Рождественским балом». Премьерные показы пройдут в Молодежном театре. Там 21 и 22 декабря представят детскую сказку «Волшебник Изумрудного города». Театр драмы имени Наума Орлова с 21 до 29 декабря начнет транслировать свои постановки: мюзикл «Площадь картонных часов» и спектакль «Как зайцы Новый год проспали». О том, какие еще постановки ожидать в декабре и том, на какие январские представления уже можно строить планы — в материале URA.RU.