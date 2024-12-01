В Петербурге маленькая девочка вылила на себя кувшин кипятка

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка случайно вылила на себя кувшин с горячей водой. Малышка была госпитализирована в больницу с ожогами второй-третьей степени.
«Когда родители отвлеклись, та [девочка] потянулась к кувшину и случайно опрокинула его на себя. В сосуде находилась горячая вода, которая и ошпарила ребенка», — пишет 78.ru.
В результате девочка получила серьезные ожоги бедер и правой руки. В настоящее время медицинские специалисты оказывают ребенку необходимую помощь, чтобы минимизировать последствия травм.
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