В Петербурге маленькая девочка вылила на себя кувшин кипятка

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В Питере четырехлетняя малышка случайно вылила на себя кипяток
В Питере четырехлетняя малышка случайно вылила на себя кипяток Фото:

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка случайно вылила на себя кувшин с горячей водой. Малышка была госпитализирована в больницу с ожогами второй-третьей степени.

«Когда родители отвлеклись, та [девочка] потянулась к кувшину и случайно опрокинула его на себя. В сосуде находилась горячая вода, которая и ошпарила ребенка», — пишет 78.ru.

В результате девочка получила серьезные ожоги бедер и правой руки. В настоящее время медицинские специалисты оказывают ребенку необходимую помощь, чтобы минимизировать последствия травм.

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В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка случайно вылила на себя кувшин с горячей водой. Малышка была госпитализирована в больницу с ожогами второй-третьей степени. «Когда родители отвлеклись, та [девочка] потянулась к кувшину и случайно опрокинула его на себя. В сосуде находилась горячая вода, которая и ошпарила ребенка», — пишет 78.ru. В результате девочка получила серьезные ожоги бедер и правой руки. В настоящее время медицинские специалисты оказывают ребенку необходимую помощь, чтобы минимизировать последствия травм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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