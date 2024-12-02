02 декабря 2024

Стала известна дата второго боя Бетербиев-Бивол

Реванш Бетербиев-Бивол пройдет 22 февраля в Эр-Рияде
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый бой закончился поражением Дмитрия Бивола
Первый бой закончился поражением Дмитрия Бивола Фото:

Второй бой между боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом пройдет 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх объявил дату реванша между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Бой состоится 22 февраля в Эр-Рияде», — говорится в сообщении.

Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом прошел в ночь на 12 октября в Саудовской Аравии. Судьи отдали победу Бетербиеву, в результате чего он стал абсолютным чемпионом мира по боксу.

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Второй бой между боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом пройдет 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает «Чемпионат». «Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх объявил дату реванша между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Бой состоится 22 февраля в Эр-Рияде», — говорится в сообщении. Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом прошел в ночь на 12 октября в Саудовской Аравии. Судьи отдали победу Бетербиеву, в результате чего он стал абсолютным чемпионом мира по боксу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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