Второй бой между боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом пройдет 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх объявил дату реванша между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Бой состоится 22 февраля в Эр-Рияде», — говорится в сообщении.
Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом прошел в ночь на 12 октября в Саудовской Аравии. Судьи отдали победу Бетербиеву, в результате чего он стал абсолютным чемпионом мира по боксу.
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