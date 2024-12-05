Глава Генштаба Герасимов поговорил по телефону с главой штабов ВС США

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов созвонился с главой штабов американских Вооруженных Сил Чарльзом Брауном. Об этом сообщили в Минобороны России, отметив, что инициировала разговор, состоявшийся в 27 ноября, российская сторона.
«27 ноября по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС РФ генерала армии В . В . Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Темой разговора стали учения российских сил ВМФ и ВВС в восточной части Средиземного моря — российская сторона уведомила США о планах их провести. Как пояснили в Минобороны, Герасимов решил довести информацию до Брауна, чтобы «предотвратить возможные инциденты», так как рядом находятся корабли США и НАТО.
О разговоре Герасимова и Брауна накануне сообщил официальный представитель Комитета начальников штабов ВС США Джерил Дорси. По его словам, в ходе разговора также обсуждались различные аспекты международной и региональной безопасности, в том числе конфликт на Украине.
По словам Дорси, поднималась и тема возможного применения дальнобойного высокоточного оружия и использование новейших баллистических ракет по территории России. Стороны искали способ снизить напряженность между государствами в контексте украинского кризиса.
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