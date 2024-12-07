Bloomberg: Илон Маск даст доступ Украине к военной системе Starshield

Пентагон даст Украине доступ к военизированной закрытой системе Starshield. По своей сути она похожа на спутниковую систему Starlink и также создана компанией SpaceX, принадлежащей предпринимателю Илону Маску.
«Компания SpaceX получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к более защищенной, военизированной версии своей спутниковой сети Starlink», — сообщает Bloomberg. Новый контракт был заключен в рамках программы Космических сил США «Расширенная низкая околоземная орбита», которая предусматривает подключение к услугам связи спутников, находящихся на орбите на высоте от 160 до 1900 километров над Землей.
Starshield также является более защищенной системой, которую сложно взломать. К ней будут подключены до 3000 терминалов Starlink, которые сейчас находятся на Украине. Контракт заключен до 2025 года.
Российский военкор Коц сообщал, что ВС РФ также используют в зоне СВО спутниковую сеть Starlink, что позволило бойцам усилить уровень разведки. Ранее сообщалось, что Илон Маск отключил Starlink в Курской области, передает «Ридус».
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