«Автодор» раскрыл планы по заработку на россиянах

Общая прибыль от платного проезда по трассам «Автодора» составит более одного трлн рублей к 2030 году. Об этом говорится в обновленной программе компании.
«В период с 2025 года по 2030 год включительно общий объем доходов от сбора платы на сети госкомпании запланирован на уровне более 1 трлн рублей», — говорится в новой редакции документа, передает «Интерфакс». Отмечается, что в прошлом году ожидалось около 825 млрд рублей.
Наиболее прибыльной трассой окажется М-4 «Дон», которая соединяет центральную и южную Россию. Ожидается, что она принесет 40% поступлений за следующие 6 лет. Также порядка 300 млрд рублей будут собраны за проезд по М-12 «Восток», пролегающей от Москвы до Тюмени. Ранее сообщалось, что в 2025 году данный маршрут проложат до Екатеринбурга.
При этом объем финансирования «Автодора» на тот же период находится примерно на уровне доходов. На данный момент прогнозируется сумма также в один триллион рублей и более. Ожидается, что примерно 900 млрд рублей компания получит из бюджета и более 150 млрд рублей — из внебюджетных источников.
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