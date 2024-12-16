Движение на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 16 декабря затруднено на нескольких участках. Причиной стал снег в горнозаводской части региона. В районе Усть-Катава произошла авария. Об этом URA.RU рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«На 1631-м км автодороги Москва — Челябинск произошло столкновение двух грузовых автомобилей. На месте работают сотрудники ДПС, организовано реверсивное движение», — рассказали в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции объяснили, что водитель МАЗа начал тормозить, но из-за плохих дорожных и метеорологических условий машину занесло. В итоге он выехал на встречную полосу и обочину, где полуприцепом задел другой большегруз.
По данным сайта ventusky.com, в горнозаводской части Челябинской области идут осадки. Снег наблюдается на территории от Сатки до Сима и Аши. Согласно информации сервиса «Яндекс. Карты», на участке федеральной трассы в районе Аши образовался затор протяженностью около 25 километров.
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