Полпред Жога сделал подарок суворовцам, помогли донецкие товарищи. Фото

18 декабря 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Артем Жога также открыл два барельефа с изображением участников СВО Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбургском суворовском военном училище открыли первый класс по подготовке операторов беспилотников — при поддержке уральского полпреда президента РФ Артема Жоги. От момента, когда появилась идея обучать суворовцев новой дисциплине, до реализации прошло чуть больше месяца, узнал корреспондент URA.RU, побывавший на открытии. Там же он встретил донецких товарищей Жоги, которые помогли укомплектовать класс. «Суворовское училище — это одна из ступеней в школьной жизни, закалка характера, трудолюбия, усердия. Некоторые из вас могут не пойти по пути военнослужащих, но в любом случае, те знания, дисциплина, они останутся с вами на протяжении всей вашей жизни. И они будут вам помогать в решении любых жизненных ситуаций. Жизнь — это череда испытаний, в которых нужно проявлять крепость духа, решительность и дисциплину… Уверен, вы с этой задачей справитесь», — выступил с приветственной речью перед суворовцами Жога. И вспомнил, что сын его товарища Арсена «Моторолы» Павлова, предшественника Жоги на посту командира батальона «Спарта», тоже учится в кадетском училище. Полпред видел его недавно, долго общался, и тот обучением доволен. Артем Жога с интересом фиксировал увиденное Фото: Илья Московец © URA.RU После Жога открыл два барельефа с изображениями участников спецоперации РФ на Украине — Сергея Мильчакова и Максима Рыбакова, выпускников училища. За мужество и героизм оба получили звание Героев РФ. А затем полпред отправился инспектировать класс, где будут обучать операторов БПЛА. «Нас на тот момент [когда мы запускали направление БПЛА в батальоне „Спарта“] не поддерживали в формате, улыбались, но СВО показала важность и нужность направления, ни одно боевое действие не происходит без этих маленьких аппаратов… Спасибо друзьям из Донецка за помощь в организации такого учебного места, уверен, вам в жизни это пригодится», — выступил Жога. А после от суворовцев прозвучало предложение — назвать класс-БПЛА именем Владимира Жоги, героически погибшего в 2022-м сына полпреда, героя ДНР и РФ. В Донецке уже действует центр беспилотных систем имени Жоги-младшего, его инструкторы также сегодня приехали на открытие. Были и представители республиканской администрации. «Мы были делегацией ДНР в Екатеринбурге 4 ноября, встретились с Артемом Владимировичем, поехали на „Урок Мужества“. И к нам подошел глава училища, попросил посодействовать в открытии класса БПЛА. Мы не смогли пройти мимо и сразу подключили своих специалистов. Всегда готовы оказать содействие, поделиться ресурсом — в этом случае беспилотниками, ноутбуками последних моделей, которые поддерживают симулятор, программным обеспечением с электронными батареями. И забрендировали, чтобы атмосфера у ребят была подходящая», — поделился с URA.RU помощник руководителя администрации главы и правительства ДНР Владимир Васильев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбургском суворовском военном училище открыли первый класс по подготовке операторов беспилотников — при поддержке уральского полпреда президента РФ Артема Жоги. От момента, когда появилась идея обучать суворовцев новой дисциплине, до реализации прошло чуть больше месяца, узнал корреспондент URA.RU, побывавший на открытии. Там же он встретил донецких товарищей Жоги, которые помогли укомплектовать класс. «Суворовское училище — это одна из ступеней в школьной жизни, закалка характера, трудолюбия, усердия. Некоторые из вас могут не пойти по пути военнослужащих, но в любом случае, те знания, дисциплина, они останутся с вами на протяжении всей вашей жизни. И они будут вам помогать в решении любых жизненных ситуаций. Жизнь — это череда испытаний, в которых нужно проявлять крепость духа, решительность и дисциплину… Уверен, вы с этой задачей справитесь», — выступил с приветственной речью перед суворовцами Жога. И вспомнил, что сын его товарища Арсена «Моторолы» Павлова, предшественника Жоги на посту командира батальона «Спарта», тоже учится в кадетском училище. Полпред видел его недавно, долго общался, и тот обучением доволен. После Жога открыл два барельефа с изображениями участников спецоперации РФ на Украине — Сергея Мильчакова и Максима Рыбакова, выпускников училища. За мужество и героизм оба получили звание Героев РФ. А затем полпред отправился инспектировать класс, где будут обучать операторов БПЛА. «Нас на тот момент [когда мы запускали направление БПЛА в батальоне „Спарта“] не поддерживали в формате, улыбались, но СВО показала важность и нужность направления, ни одно боевое действие не происходит без этих маленьких аппаратов… Спасибо друзьям из Донецка за помощь в организации такого учебного места, уверен, вам в жизни это пригодится», — выступил Жога. А после от суворовцев прозвучало предложение — назвать класс-БПЛА именем Владимира Жоги, героически погибшего в 2022-м сына полпреда, героя ДНР и РФ. В Донецке уже действует центр беспилотных систем имени Жоги-младшего, его инструкторы также сегодня приехали на открытие. Были и представители республиканской администрации. «Мы были делегацией ДНР в Екатеринбурге 4 ноября, встретились с Артемом Владимировичем, поехали на „Урок Мужества“. И к нам подошел глава училища, попросил посодействовать в открытии класса БПЛА. Мы не смогли пройти мимо и сразу подключили своих специалистов. Всегда готовы оказать содействие, поделиться ресурсом — в этом случае беспилотниками, ноутбуками последних моделей, которые поддерживают симулятор, программным обеспечением с электронными батареями. И забрендировали, чтобы атмосфера у ребят была подходящая», — поделился с URA.RU помощник руководителя администрации главы и правительства ДНР Владимир Васильев.