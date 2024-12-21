Минобороны: беспилотники ВСУ запускались в Казань с разных направлений

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Беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Казани Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года

Беспилотники ВСУ, атаковавшие Казань, запускались с разных направлений. Об этом заявили в Минобороны России, комментируя атаку дронов на столицу татарстана, произошедшую утром 21 декабря.

«С 7:40 до 9:20 киевский режим атаковал… объекты гражданской инфраструктуры в Казани. БПЛА применялись в три волны с разных направлений», — сообщает Минобороны в Telegram.

По данным оборонного ведомства, три беспилотника сбиты дежурными средствами ПВО. Еще три — подавлены средствами РЭБ. URA.Ru ведет онлайн-трансляцию событий.

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Беспилотники ВСУ, атаковавшие Казань, запускались с разных направлений. Об этом заявили в Минобороны России, комментируя атаку дронов на столицу татарстана, произошедшую утром 21 декабря. «С 7:40 до 9:20 киевский режим атаковал… объекты гражданской инфраструктуры в Казани. БПЛА применялись в три волны с разных направлений», — сообщает Минобороны в Telegram. По данным оборонного ведомства, три беспилотника сбиты дежурными средствами ПВО. Еще три — подавлены средствами РЭБ. URA.Ru ведет онлайн-трансляцию событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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