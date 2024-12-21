Минобороны: беспилотники ВСУ запускались в Казань с разных направлений

21 декабря 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Казани Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года Беспилотники ВСУ, атаковавшие Казань, запускались с разных направлений. Об этом заявили в Минобороны России, комментируя атаку дронов на столицу татарстана, произошедшую утром 21 декабря. «С 7:40 до 9:20 киевский режим атаковал… объекты гражданской инфраструктуры в Казани. БПЛА применялись в три волны с разных направлений», — сообщает Минобороны в Telegram. По данным оборонного ведомства, три беспилотника сбиты дежурными средствами ПВО. Еще три — подавлены средствами РЭБ. URA.Ru ведет онлайн-трансляцию событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспилотники ВСУ, атаковавшие Казань, запускались с разных направлений. Об этом заявили в Минобороны России, комментируя атаку дронов на столицу татарстана, произошедшую утром 21 декабря. «С 7:40 до 9:20 киевский режим атаковал… объекты гражданской инфраструктуры в Казани. БПЛА применялись в три волны с разных направлений», — сообщает Минобороны в Telegram. По данным оборонного ведомства, три беспилотника сбиты дежурными средствами ПВО. Еще три — подавлены средствами РЭБ. URA.Ru ведет онлайн-трансляцию событий.