Минобороны: беспилотники ВСУ запускались в Казань с разных направлений

Беспилотники ВСУ, атаковавшие Казань, запускались с разных направлений. Об этом заявили в Минобороны России, комментируя атаку дронов на столицу татарстана, произошедшую утром 21 декабря.
«С 7:40 до 9:20 киевский режим атаковал… объекты гражданской инфраструктуры в Казани. БПЛА применялись в три волны с разных направлений», — сообщает Минобороны в Telegram.
По данным оборонного ведомства, три беспилотника сбиты дежурными средствами ПВО. Еще три — подавлены средствами РЭБ. URA.Ru ведет онлайн-трансляцию событий.
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