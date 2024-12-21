Родителей возмутило закрытие аварийной школы в челябинском районе

Родителей возмутило закрытие школы аварийной в челябинском районе

22 декабря 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

В январе школу планируют закрыть Фото: Илья Московец © URA.RU Закрытие аварийной школы в деревне Григорьевка в Каслинском районе Челябинской области под Новый год вызвало возмущение родителей. Они сообщили URA.RU, что у детей «украли праздник, их мир и друзей». «Вот такой вот подарок родителям и детям на Новый год приготовили власти. Украли у детей не только праздник, но их мир, друзей, мечту. Разрушили семью в которой им было комфортно. Это беда», — сообщила URA.RU одна из родительниц. Жители отмечают, что детей хотят возить в школу в соседний Тюбук. Теперь они опасаются за безопасность детей при перевозке. «В минувший понедельник чуть не перевернулся автобус перевозящий школьников из Воздвиженки. Никого данный факт не смущает», — жалуется мать одного из ребенка. При этом родители согласны, что школа в Григорьевке находится в аварийном состоянии и «никто не помнит» ни одного капремонта. Они отмечают, что местные власти обещали дать доучиться детям в 2025 году, но прямо под конец 2024 года провел экспертизу школьного комплекса. По итогам ее результатам средняя школа, начальная школа и спортзал признаны аварийными. Ранее URA.RU обращало за комментариями в пресс-службы минобразования и администрации Каслинского района. В настоящий момент минобразования региона прорабатывает вопрос строительства в Григорьевке модульной школы. Чтобы принять решение о выделении средств, ведется сбор информации о количестве детей, которые обучаются в данное время и пойдут в школу в ближайшие годы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Закрытие аварийной школы в деревне Григорьевка в Каслинском районе Челябинской области под Новый год вызвало возмущение родителей. Они сообщили URA.RU, что у детей «украли праздник, их мир и друзей». «Вот такой вот подарок родителям и детям на Новый год приготовили власти. Украли у детей не только праздник, но их мир, друзей, мечту. Разрушили семью в которой им было комфортно. Это беда», — сообщила URA.RU одна из родительниц. Жители отмечают, что детей хотят возить в школу в соседний Тюбук. Теперь они опасаются за безопасность детей при перевозке. «В минувший понедельник чуть не перевернулся автобус перевозящий школьников из Воздвиженки. Никого данный факт не смущает», — жалуется мать одного из ребенка. При этом родители согласны, что школа в Григорьевке находится в аварийном состоянии и «никто не помнит» ни одного капремонта. Они отмечают, что местные власти обещали дать доучиться детям в 2025 году, но прямо под конец 2024 года провел экспертизу школьного комплекса. По итогам ее результатам средняя школа, начальная школа и спортзал признаны аварийными. Ранее URA.RU обращало за комментариями в пресс-службы минобразования и администрации Каслинского района. В настоящий момент минобразования региона прорабатывает вопрос строительства в Григорьевке модульной школы. Чтобы принять решение о выделении средств, ведется сбор информации о количестве детей, которые обучаются в данное время и пойдут в школу в ближайшие годы.