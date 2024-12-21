Родителей возмутило закрытие аварийной школы в челябинском районе

Закрытие аварийной школы в деревне Григорьевка в Каслинском районе Челябинской области под Новый год вызвало возмущение родителей. Они сообщили URA.RU, что у детей «украли праздник, их мир и друзей».
«Вот такой вот подарок родителям и детям на Новый год приготовили власти. Украли у детей не только праздник, но их мир, друзей, мечту. Разрушили семью в которой им было комфортно. Это беда», — сообщила URA.RU одна из родительниц.
Жители отмечают, что детей хотят возить в школу в соседний Тюбук. Теперь они опасаются за безопасность детей при перевозке.
«В минувший понедельник чуть не перевернулся автобус перевозящий школьников из Воздвиженки. Никого данный факт не смущает», — жалуется мать одного из ребенка.
При этом родители согласны, что школа в Григорьевке находится в аварийном состоянии и «никто не помнит» ни одного капремонта. Они отмечают, что местные власти обещали дать доучиться детям в 2025 году, но прямо под конец 2024 года провел экспертизу школьного комплекса. По итогам ее результатам средняя школа, начальная школа и спортзал признаны аварийными.
Ранее URA.RU обращало за комментариями в пресс-службы минобразования и администрации Каслинского района. В настоящий момент минобразования региона прорабатывает вопрос строительства в Григорьевке модульной школы. Чтобы принять решение о выделении средств, ведется сбор информации о количестве детей, которые обучаются в данное время и пойдут в школу в ближайшие годы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!