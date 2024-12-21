21 декабря 2024

Родителей возмутило закрытие аварийной школы в челябинском районе

Родителей возмутило закрытие школы аварийной в челябинском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов в школе № 133 Академического района. Екатеринбург , учебный класс, школа, образование, парты
В январе школу планируют закрыть Фото:

Закрытие аварийной школы в деревне Григорьевка в Каслинском районе Челябинской области под Новый год вызвало возмущение родителей. Они сообщили URA.RU, что у детей «украли праздник, их мир и друзей».

«Вот такой вот подарок родителям и детям на Новый год приготовили власти. Украли у детей не только праздник, но их мир, друзей, мечту. Разрушили семью в которой им было комфортно. Это беда», — сообщила URA.RU одна из родительниц.

Жители отмечают, что детей хотят возить в школу в соседний Тюбук. Теперь они опасаются за безопасность детей при перевозке.

«В минувший понедельник чуть не перевернулся автобус перевозящий школьников из Воздвиженки. Никого данный факт не смущает», — жалуется мать одного из ребенка.

При этом родители согласны, что школа в Григорьевке находится в аварийном состоянии и «никто не помнит» ни одного капремонта. Они отмечают, что местные власти обещали дать доучиться детям в 2025 году, но прямо под конец 2024 года провел экспертизу школьного комплекса. По итогам ее результатам средняя школа, начальная школа и спортзал признаны аварийными.

Ранее URA.RU обращало за комментариями в пресс-службы минобразования и администрации Каслинского района. В настоящий момент минобразования региона прорабатывает вопрос строительства в Григорьевке модульной школы. Чтобы принять решение о выделении средств, ведется сбор информации о количестве детей, которые обучаются в данное время и пойдут в школу в ближайшие годы.

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Закрытие аварийной школы в деревне Григорьевка в Каслинском районе Челябинской области под Новый год вызвало возмущение родителей. Они сообщили URA.RU, что у детей «украли праздник, их мир и друзей». «Вот такой вот подарок родителям и детям на Новый год приготовили власти. Украли у детей не только праздник, но их мир, друзей, мечту. Разрушили семью в которой им было комфортно. Это беда», — сообщила URA.RU одна из родительниц. Жители отмечают, что детей хотят возить в школу в соседний Тюбук. Теперь они опасаются за безопасность детей при перевозке. «В минувший понедельник чуть не перевернулся автобус перевозящий школьников из Воздвиженки. Никого данный факт не смущает», — жалуется мать одного из ребенка. При этом родители согласны, что школа в Григорьевке находится в аварийном состоянии и «никто не помнит» ни одного капремонта. Они отмечают, что местные власти обещали дать доучиться детям в 2025 году, но прямо под конец 2024 года провел экспертизу школьного комплекса. По итогам ее результатам средняя школа, начальная школа и спортзал признаны аварийными. Ранее URA.RU обращало за комментариями в пресс-службы минобразования и администрации Каслинского района. В настоящий момент минобразования региона прорабатывает вопрос строительства в Григорьевке модульной школы. Чтобы принять решение о выделении средств, ведется сбор информации о количестве детей, которые обучаются в данное время и пойдут в школу в ближайшие годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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