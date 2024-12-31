31 декабря 2024

Доллар сделал приятный подарок россиянам перед Новым годом. Скрин

Доллар обрушился до отметки в 103 российских рубля
© Служба новостей «URA.RU»
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Доллар упал до 103 рублей
Доллар упал до 103 рублей Фото:

Доллар резко упал в преддверии Нового года. Данные об этом размещены в статистике о текущем состоянии валютного рынка.

«Стоимость доллара упала. Она составила 103 рубля», — следует из графика в поисковой системе Google, который анализирует ситуацию с курсом валют в режиме реального времени.

Ранее доллар резко подскочил и стал стоить 110 рублей. Тогда информация об этом была доступна на международном валютном рынке Forex. Рост мог быть связан с нестабильностью на внутреннем рынке и изменениями в мировой ситуации в экономической сфере.

Скрин из поисковой системы Google
Скрин из поисковой системы Google
Фото:

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Доллар резко упал в преддверии Нового года. Данные об этом размещены в статистике о текущем состоянии валютного рынка. «Стоимость доллара упала. Она составила 103 рубля», — следует из графика в поисковой системе Google, который анализирует ситуацию с курсом валют в режиме реального времени. Ранее доллар резко подскочил и стал стоить 110 рублей. Тогда информация об этом была доступна на международном валютном рынке Forex. Рост мог быть связан с нестабильностью на внутреннем рынке и изменениями в мировой ситуации в экономической сфере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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