Доллар резко упал в преддверии Нового года. Данные об этом размещены в статистике о текущем состоянии валютного рынка.
«Стоимость доллара упала. Она составила 103 рубля», — следует из графика в поисковой системе Google, который анализирует ситуацию с курсом валют в режиме реального времени.
Ранее доллар резко подскочил и стал стоить 110 рублей. Тогда информация об этом была доступна на международном валютном рынке Forex. Рост мог быть связан с нестабильностью на внутреннем рынке и изменениями в мировой ситуации в экономической сфере.
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