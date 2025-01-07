Трамп: конфликт на Украине начался из-за фиаско Байдена

Украинский конфликт возник из-за провала нынешнего президента США Джо Байдена. Об этом сообщил избранный президент США Дональд Трамп на второй пресс-конференции после победы на выборах.
«Конфликт на Украине стал результатом „фиаско“ Байдена», — заявил Трамп, отметив, что в результате подобной ошибки разрушаются города и гибнут люди. Об этом он рассказал во время выступления в Мар-а-Лаго. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал ABC News.
Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Дональд Трамп примет меры для завершения украинского конфликта, когда пройдет его инаугурация 20 января. Также в материале издания говорится, что конфликт может завершиться в 2025 году.
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