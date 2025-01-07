Трамп: конфликт на Украине начался из-за фиаско Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп назвал причину, из-за которой начался конфликт на Украине
Трамп назвал причину, из-за которой начался конфликт на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский конфликт возник из-за провала нынешнего президента США Джо Байдена. Об этом сообщил избранный президент США Дональд Трамп на второй пресс-конференции после победы на выборах. 

«Конфликт на Украине стал результатом „фиаско“ Байдена», — заявил Трамп, отметив, что в результате подобной ошибки разрушаются города и гибнут люди. Об этом он рассказал во время выступления в Мар-а-Лаго. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал ABC News

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Дональд Трамп примет меры для завершения украинского конфликта, когда пройдет его инаугурация 20 января. Также в материале издания говорится, что конфликт может завершиться в 2025 году. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский конфликт возник из-за провала нынешнего президента США Джо Байдена. Об этом сообщил избранный президент США Дональд Трамп на второй пресс-конференции после победы на выборах.  «Конфликт на Украине стал результатом „фиаско“ Байдена», — заявил Трамп, отметив, что в результате подобной ошибки разрушаются города и гибнут люди. Об этом он рассказал во время выступления в Мар-а-Лаго. Прямую трансляцию выступления ведет телеканал ABC News.  Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Дональд Трамп примет меры для завершения украинского конфликта, когда пройдет его инаугурация 20 января. Также в материале издания говорится, что конфликт может завершиться в 2025 году. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...