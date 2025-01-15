В Москве подросток оформил кредит на спавшую мать, взяв ее отпечатки

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Подросток следовал инструкциям аферистов
Подросток следовал инструкциям аферистов Фото:

В Москве подросток оформил кредит на спавшую мать, используя ее отпечаток пальца, и перевел деньги мошенникам. По факту произошедшего началась проверка, сообщил источник «Известий».

«Пока мать спала, 17-летний подросток вошел в ее личный кабинет по отпечатку пальца и оформил кредитную карту на 110 тысяч рублей. Под руководством мошенника он перевел 105 тысяч на счет матери, а затем отправил 100 тысяч на номер банковской карты, продиктованный собеседником. После этого „специалист“ перестал выходить на связь», — сообщают «Известия».

Сначала юноше позвонил неизвестный, представившийся сотрудником медучреждения. Он предложил подростку получить полис ОМС. Для этого школьник продиктовал звонившему реквизиты своего паспорта. После ему пришло СМС-сообщение о несанкционированном входе в личный кабинет на «Госуслугах».

Следом ему позвонила женщина, которая сказала, что она работница «Госуслуг» и предупредила об утечке данных. Затем она перевела звонок на «специалиста». Тот сказал подростку, что его мать под угрозой, потому что с ее реквизитов сделан перевод на открытый в Киеве счет.

Далее парню позвонил «прокурор» и сообщил о намерении «убрать след» банковского перевода. Юношу убедили «обновить» счета родителей через мобильное приложение «Сбербанка». По инструкции аферистов он зашел в приложение с телефона матери, оформил кредит на максимально возможную сумму и перевел деньги на ее же счет, открытый в ПАО «ВТБ Банк», а затем переправил всю сумму на «безопасный» счет.

Инцидент в Москве, где подросток оформил кредит на спящую мать, отражает растущую проблему мошенничества с использованием цифровых технологий в России. Ранее в Курганской области был зафиксирован похожий случай, когда студент взламывал аккаунты на «Госуслугах» и оформлял микрозаймы на ничего не подозревающих пользователей.

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В Москве подросток оформил кредит на спавшую мать, используя ее отпечаток пальца, и перевел деньги мошенникам. По факту произошедшего началась проверка, сообщил источник «Известий». «Пока мать спала, 17-летний подросток вошел в ее личный кабинет по отпечатку пальца и оформил кредитную карту на 110 тысяч рублей. Под руководством мошенника он перевел 105 тысяч на счет матери, а затем отправил 100 тысяч на номер банковской карты, продиктованный собеседником. После этого „специалист“ перестал выходить на связь», — сообщают «Известия». Сначала юноше позвонил неизвестный, представившийся сотрудником медучреждения. Он предложил подростку получить полис ОМС. Для этого школьник продиктовал звонившему реквизиты своего паспорта. После ему пришло СМС-сообщение о несанкционированном входе в личный кабинет на «Госуслугах». Следом ему позвонила женщина, которая сказала, что она работница «Госуслуг» и предупредила об утечке данных. Затем она перевела звонок на «специалиста». Тот сказал подростку, что его мать под угрозой, потому что с ее реквизитов сделан перевод на открытый в Киеве счет. Далее парню позвонил «прокурор» и сообщил о намерении «убрать след» банковского перевода. Юношу убедили «обновить» счета родителей через мобильное приложение «Сбербанка». По инструкции аферистов он зашел в приложение с телефона матери, оформил кредит на максимально возможную сумму и перевел деньги на ее же счет, открытый в ПАО «ВТБ Банк», а затем переправил всю сумму на «безопасный» счет. Инцидент в Москве, где подросток оформил кредит на спящую мать, отражает растущую проблему мошенничества с использованием цифровых технологий в России. Ранее в Курганской области был зафиксирован похожий случай, когда студент взламывал аккаунты на «Госуслугах» и оформлял микрозаймы на ничего не подозревающих пользователей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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