«Это мне не нравится»: Туск поворчал из-за победы Андреевой над Швентек

Туск: мне не нравится, что РФ и Беларусь обыграли Польшу и США в теннисном матче
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Туск отметил, что ему не нравится исход полуфинала турнира, где российская теннесистка обошла польскую
Туск отметил, что ему не нравится исход полуфинала турнира, где российская теннесистка обошла польскую Фото:

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил недовольство результатом полуфинального матча теннисного турнира серии WTA-1000, в котором российская спортсменка Мирра Андреева победила вторую ракетку мира, полячку Игу Швентек. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. 

«Россия и Беларусь обыграли Польшу и США на пути к финалу турнира в Индиан-Уэллсе. Мне это не нравится», — написал Туск.

В полуфинальном матче Андреева нанесла поражение Швентек со счетом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3 в трех сетах. Кроме того, белоруска Арина Соболенко одержала победу над американкой Мэдисон Киз, обойдя соперницу со счетом 6:0, 6:1.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил недовольство результатом полуфинального матча теннисного турнира серии WTA-1000, в котором российская спортсменка Мирра Андреева победила вторую ракетку мира, полячку Игу Швентек. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.  «Россия и Беларусь обыграли Польшу и США на пути к финалу турнира в Индиан-Уэллсе. Мне это не нравится», — написал Туск. В полуфинальном матче Андреева нанесла поражение Швентек со счетом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3 в трех сетах. Кроме того, белоруска Арина Соболенко одержала победу над американкой Мэдисон Киз, обойдя соперницу со счетом 6:0, 6:1.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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