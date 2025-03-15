«Это мне не нравится»: Туск поворчал из-за победы Андреевой над Швентек

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил недовольство результатом полуфинального матча теннисного турнира серии WTA-1000, в котором российская спортсменка Мирра Андреева победила вторую ракетку мира, полячку Игу Швентек. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
«Россия и Беларусь обыграли Польшу и США на пути к финалу турнира в Индиан-Уэллсе. Мне это не нравится», — написал Туск.
В полуфинальном матче Андреева нанесла поражение Швентек со счетом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3 в трех сетах. Кроме того, белоруска Арина Соболенко одержала победу над американкой Мэдисон Киз, обойдя соперницу со счетом 6:0, 6:1.
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