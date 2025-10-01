Mash: Актер Виктор Сухоруков экстренно госпитализирован

Срочная новость
Виктор Сухоруков был срочно доставлен в одну из московских клиник после жалоб на боль и першение в области груди. Медицинские специалисты предполагали возможность инфаркта, поскольку еще весной у артиста выявили выраженный атеросклероз коронарных сосудов. Однако опасения не подтвердились. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
