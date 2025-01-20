Байден встретил Трампа в Белом доме необычным дружеским приветствием

Президент США Джо Байден тепло встретил своего преемника Дональда Трампа в Белом доме, проявив неожиданное дружелюбие. При встрече он обратился к Трампу со словами: «Добро пожаловать домой».
«„Добро пожаловать домой“, — сказал президент Джо Байден своему преемнику, избранному президенту Дональду Трампу, приветствуя его в Северном портике Белого дома в понедельник», — пишет CNN. Этот жест президента США стал символом уважения к традициям передачи власти, даже несмотря на его предыдущую позицию, согласно которой он не допустил бы возвращения своего оппонента к руководству страны.
Как подчеркнул Байден, его настроение в этот день можно описать одним словом: «Радость». Это заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов во время церемонии. Президент также проигнорировал любые намеки на обиды, тепло пожав руку Трампу и приняв его за чашкой чая и кофе перед официальной частью мероприятия.
По словам чиновников Белого дома, несмотря на то что четыре года назад Трамп не предоставил Байдену аналогичных любезностей, нынешнее руководство стремилось уважать и поддерживать устоявшиеся традиции. Они подчеркивают, что для Байдена было «очень важно чтить традиции, делать это по книге и так, как изложено традицией».
Сегодня, 20 января, проходит процедура официального вступления в должность Трампа на пост главы США. Сейчас американский лидер уже прибыл в Капитолий США для принятия присяги, после чего состоится торжественный обед с законодателями и почетными гостями. Подробнее в онлайн-трансляции URA.RU.
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