Что такое Часы Судного дня, почему в этом году мы на секунду ближе к апокалипсису

28 января 2025 в 22:10 Размер текста - 17 +

Часы Судного дня перевели на секунду ближе к «ядерной полуночи» Фото: Mark Schiefelbein /AP/TASS Стрелки Часов Судного дня были переведены на одну секунду ближе к «ядерной полуночи», достигнув отметки в 89 секунд до полуночи. Это рекордно малое расстояние до символической катастрофы, как отметил председатель совета науки и безопасности журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Дэниэл Холтс. Что такое Часы Судного дня и почему мир приблизился к апокалипсису — в материале URA.RU. Что такое Часы Судного дня Часы Судного дня — это символ того, насколько мир близок к самоуничтожению Фото: Jacquelyn Martin /AP/TASS Часы Судного дня были созданы в 1947 году в качестве символа приближения человечества к возможной самоуничтожению. Инициатором их установки выступил «Бюллетень ученых-атомщиков», организация, состоящая из ученых, которые участвовали в Манхэттенском проекте. С тех пор стрелки часов регулярно корректируются группой экспертов, что служит сигналом к обсуждению текущих рисков и напоминанием об опасностях, угрожающих всему миру. Изначально стрелки были выставлены на 23:53. Самое значительное удаление от символической полуночи произошло в 1991 году — на фоне распада СССР и подписания соглашения о сокращении стратегического вооружения, когда стрелки отошли на 17 минут от полуночи. В последующие годы стрелки чаще приближались к полуночи, особенно с 1991 года, за исключением периода с 2010 по 2012 год. С 2017 года в расчет рисков включены также изменения климата, что отразилось на показаниях часов — они были передвинуты на 23:55. Эти изменения продолжают оставаться в числе ключевых факторов, которые учитывает «Бюллетень» при определении положения стрелок часов. За все время существования Часов Судного дня их стрелки корректировались 24 раза. Каждый раз ближе к полуночи Часы Судного дня были созданы в 1947 году Фото: Mark Schiefelbein /AP/TASS В 1953 году, зафиксировав первые взрывы термоядерных бомб США и СССР, «Бюллетень ученых-атомщиков» установил стрелки Часов Судного дня на отметке в две минуты до полуночи, что стало беспрецедентным решением за весь XX век. В 2017 году после инаугурации Дональда Трампа и его действий, которые усугубили международную обстановку, стрелки были переведены на 30 секунд ближе к полуночи, достигнув отметки в 2,5 минуты. В следующие два года, 2018 и 2019, из-за угрозы возобновления гонки вооружений и ухудшения контроля над вооружениями, включая выход США из ключевых договоренностей по ядерному оружию, стрелки оставались на двух минутах до полуночи. В 2020 году, рассмотрев угрозы ядерной войны, изменения климата и распространение дезинформации, «Бюллетень» сдвинул стрелки до исторического минимума — 100 секунд до полуночи. Это положение часов сохранялось и в 2021 году, когда к уже существующим рискам добавились ускорение разработок ядерного оружия в некоторых странах и пандемия коронавируса. Песни Часов Судного дня На протяжении многих лет Часы Судного дня послужили источником вдохновения для создания многочисленных музыкальных произведений. «Бюллетень» готовит плейлист композиций, которые либо упоминают Часы Судного дня, либо были вдохновлены ими, согласно словам их авторов. В этот список включены такие работы, как 2 Minutes To Midnight группы Iron Maiden, Why Did I Fall For That группы The Who, Two Suns in the Sunset группы Pink Floyd, Russians исполнителя Sting, альбом Minutes to Midnight группы Linkin Park.

