Челябинец ответит в суде за избиение троих школьников

Житель Челябинска ответит в суде за нападение на учеников лицея № 148 в ноябре 2024 года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, материалы направлены в Центральный райсуд областного центра.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого по п. „а“ ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Мужчина напал на школьников в ноябре 2024 года. Сначала он толкнул и избил 10-летнего мальчика. После попал в здание лицея и ударил двух 17-летних подростков по голове. Его противоправные действия были пресечены сотрудниками школы.
По итогу буян был передан сотрудникам патрульно-постовой службы полиции. В его отношении было возбуждено уголовное дело и составлено несколько административных протоколов, по которым его отправили под арест на 10 суток. По уголовной статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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