Челябинец ответит в суде за избиение троих школьников

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За нападение на школьников челябинцу грозит до пяти лет лишения свободы
За нападение на школьников челябинцу грозит до пяти лет лишения свободы Фото:

Житель Челябинска ответит в суде за нападение на учеников лицея № 148 в ноябре 2024 года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, материалы направлены в Центральный райсуд областного центра.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого по п. „а“ ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Мужчина напал на школьников в ноябре 2024 года. Сначала он толкнул и избил 10-летнего мальчика. После попал в здание лицея и ударил двух 17-летних подростков по голове. Его противоправные действия были пресечены сотрудниками школы.

По итогу буян был передан сотрудникам патрульно-постовой службы полиции. В его отношении было возбуждено уголовное дело и составлено несколько административных протоколов, по которым его отправили под арест на 10 суток. По уголовной статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Житель Челябинска ответит в суде за нападение на учеников лицея № 148 в ноябре 2024 года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, материалы направлены в Центральный райсуд областного центра. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого по п. „а“ ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Мужчина напал на школьников в ноябре 2024 года. Сначала он толкнул и избил 10-летнего мальчика. После попал в здание лицея и ударил двух 17-летних подростков по голове. Его противоправные действия были пресечены сотрудниками школы. По итогу буян был передан сотрудникам патрульно-постовой службы полиции. В его отношении было возбуждено уголовное дело и составлено несколько административных протоколов, по которым его отправили под арест на 10 суток. По уголовной статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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