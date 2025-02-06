Почему на схемах в метро Екатеринбурга пропали новые ветки. Фото

Новую схему в метро Екатеринбурга сделали ради удобства пассажиров
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Высокинский в Екатеринбургском метрополитене, екатеринбургский метрополитен, схема метро
Старые схемы начали снимать 5 февраля Фото:

Карты с новыми ветками и перспективными станциями метро Екатеринбурга заменили на схемы с одной действующей линией ради удобства пассажиров. Об этом URA.RU рассказал близкий к руководству подземки собеседник, комментируя слухи о приостановке расширения метро.

«Политической подоплеки по окончанию развития метрополитена прошу не искать. Тем более, что работы не останавливаются. Просто решили обновить и сделать более информативную схему», — пояснил собеседник, отметив, что нововведение облегчит жизнь и туристам.

Новые карты в подземке появились 5 февраля. Тогда в соцсетях пользователи активно рассуждали, ради чего убрали старые схемы, а некоторые telegram-каналы подогревали интерес вбросами о возможной приостановке развития метро.

Летом 2024 года URA.RU рассказывало, что с подачи губернатора Евгения Куйвашева мэр Алексей Орлов и его зам Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Земли под новые станции мэрия уже бронирует: готовятся соответствующие поправки в Генплан.

В одном из недавних интервью Орлов заявил, что хочет войти в историю города как мэр, который возобновил строительство подземки. Последняя станция в Екатеринбурге — «Чкаловская» — открывалась аж в 2012 году.

Новая схема метро Екатеринбурга
Новая схема метро Екатеринбурга
Фото:

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Карты с новыми ветками и перспективными станциями метро Екатеринбурга заменили на схемы с одной действующей линией ради удобства пассажиров. Об этом URA.RU рассказал близкий к руководству подземки собеседник, комментируя слухи о приостановке расширения метро. «Политической подоплеки по окончанию развития метрополитена прошу не искать. Тем более, что работы не останавливаются. Просто решили обновить и сделать более информативную схему», — пояснил собеседник, отметив, что нововведение облегчит жизнь и туристам. Новые карты в подземке появились 5 февраля. Тогда в соцсетях пользователи активно рассуждали, ради чего убрали старые схемы, а некоторые telegram-каналы подогревали интерес вбросами о возможной приостановке развития метро. Летом 2024 года URA.RU рассказывало, что с подачи губернатора Евгения Куйвашева мэр Алексей Орлов и его зам Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Земли под новые станции мэрия уже бронирует: готовятся соответствующие поправки в Генплан. В одном из недавних интервью Орлов заявил, что хочет войти в историю города как мэр, который возобновил строительство подземки. Последняя станция в Екатеринбурге — «Чкаловская» — открывалась аж в 2012 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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