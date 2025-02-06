Почему на схемах в метро Екатеринбурга пропали новые ветки. Фото

Новую схему в метро Екатеринбурга сделали ради удобства пассажиров

06 февраля 2025 в 20:15 Размер текста - 17 +

Старые схемы начали снимать 5 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Карты с новыми ветками и перспективными станциями метро Екатеринбурга заменили на схемы с одной действующей линией ради удобства пассажиров. Об этом URA.RU рассказал близкий к руководству подземки собеседник, комментируя слухи о приостановке расширения метро. «Политической подоплеки по окончанию развития метрополитена прошу не искать. Тем более, что работы не останавливаются. Просто решили обновить и сделать более информативную схему», — пояснил собеседник, отметив, что нововведение облегчит жизнь и туристам. Новые карты в подземке появились 5 февраля. Тогда в соцсетях пользователи активно рассуждали, ради чего убрали старые схемы, а некоторые telegram-каналы подогревали интерес вбросами о возможной приостановке развития метро. Летом 2024 года URA.RU рассказывало, что с подачи губернатора Евгения Куйвашева мэр Алексей Орлов и его зам Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Земли под новые станции мэрия уже бронирует: готовятся соответствующие поправки в Генплан. В одном из недавних интервью Орлов заявил, что хочет войти в историю города как мэр, который возобновил строительство подземки. Последняя станция в Екатеринбурге — «Чкаловская» — открывалась аж в 2012 году. Новая схема метро Екатеринбурга telegram-канал «Подземка Екатеринбурга» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Карты с новыми ветками и перспективными станциями метро Екатеринбурга заменили на схемы с одной действующей линией ради удобства пассажиров. Об этом URA.RU рассказал близкий к руководству подземки собеседник, комментируя слухи о приостановке расширения метро. «Политической подоплеки по окончанию развития метрополитена прошу не искать. Тем более, что работы не останавливаются. Просто решили обновить и сделать более информативную схему», — пояснил собеседник, отметив, что нововведение облегчит жизнь и туристам. Новые карты в подземке появились 5 февраля. Тогда в соцсетях пользователи активно рассуждали, ради чего убрали старые схемы, а некоторые telegram-каналы подогревали интерес вбросами о возможной приостановке развития метро. Летом 2024 года URA.RU рассказывало, что с подачи губернатора Евгения Куйвашева мэр Алексей Орлов и его зам Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Земли под новые станции мэрия уже бронирует: готовятся соответствующие поправки в Генплан. В одном из недавних интервью Орлов заявил, что хочет войти в историю города как мэр, который возобновил строительство подземки. Последняя станция в Екатеринбурге — «Чкаловская» — открывалась аж в 2012 году.