Главный ледовый городок Перми демонтируют на следующей неделе

С понедельника, 10 февраля, начнется демонтаж новогодних украшений и главного ледового городка Перми на эспланаде. Об этом в своих соцсетях напомнил мэр Перми Эдуард Соснин.
«Не упустите возможность посетить ледовый городок в эти выходные и провести это время с семьей и друзьями. Он работает с 10:00 до 22:00», — сообщил Соснин в своем telegram-канале. Мэр также уточнил, что при благоприятных погодных условиях городские катки продолжат свою работу в течение всего февраля.
Ранее стало известно о том, что с понедельника в Перми начинается демонтаж городских ледовых городков и новогодних елей. Убирать конструкции будут в саду имени Миндовского, в парках Чехова и «Счастье здесь».
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