07 февраля 2025

Главный ледовый городок Перми демонтируют на следующей неделе

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовый городок на эспланаде работает последние выходные
Ледовый городок на эспланаде работает последние выходные Фото:

С понедельника, 10 февраля, начнется демонтаж новогодних украшений и главного ледового городка Перми на эспланаде. Об этом в своих соцсетях напомнил мэр Перми Эдуард Соснин.

«Не упустите возможность посетить ледовый городок в эти выходные и провести это время с семьей и друзьями. Он работает с 10:00 до 22:00», — сообщил Соснин в своем telegram-канале. Мэр также уточнил, что при благоприятных погодных условиях городские катки продолжат свою работу в течение всего февраля.

Ранее стало известно о том, что с понедельника в Перми начинается демонтаж городских ледовых городков и новогодних елей. Убирать конструкции будут в саду имени Миндовского, в парках Чехова и «Счастье здесь».

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С понедельника, 10 февраля, начнется демонтаж новогодних украшений и главного ледового городка Перми на эспланаде. Об этом в своих соцсетях напомнил мэр Перми Эдуард Соснин. «Не упустите возможность посетить ледовый городок в эти выходные и провести это время с семьей и друзьями. Он работает с 10:00 до 22:00», — сообщил Соснин в своем telegram-канале. Мэр также уточнил, что при благоприятных погодных условиях городские катки продолжат свою работу в течение всего февраля. Ранее стало известно о том, что с понедельника в Перми начинается демонтаж городских ледовых городков и новогодних елей. Убирать конструкции будут в саду имени Миндовского, в парках Чехова и «Счастье здесь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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