Куйвашев и Орлов приехали на выставку Вексельберга в Петербург — и вскоре удалились с ним

Свердловский истеблишмент поучаствовал в открытии выставки в Санкт-Перербурге

15 февраля 2025 в 00:32 Размер текста - 17 +

Вместе с Алексеем Орловым и Евгением Куйвашевым была небольшая делегация Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов приехали в Санкт-Петербург ради выставки, которую организовал основатель фонда «Связь времен» и Музея Фаберже Виктор Вексельберг (основной бенефициар группы компаний «Ренова»). Они посетили закрытый показ проекта «Открытый мир», в рамках которого россиян знакомят с известными не-столичными художниками, в том числе уральскими, передает корреспондент URA.RU. «Я очень благодарен Виктору Феликсовичу за то, что он начал реализовывать этот проект именно с Урала, со Свердловской области. Нам действительно есть что показать, и мы не просто индустриальная столица. Для справки скажу, что уровень промышленного производства превышает средний российский в четыре раза. Помимо того, что мы являемся индустриальным научным центром, мы хотим показать, что мы являемся еще и образовательным, культурным [центром] с богатейшей палитрой направлений в изобразительном искусстве», — заявил Куйвашев на пресс-подходе. Его цитирует департамент информполитики региона. А Вексельберг подчеркнул, что проект, рассчитанный на три года, покажет людям, что Россия в художественном мире представлена не только Москвой и Петербургом, но и региональными деятелями искусств. «Я очень рад и горд тем, что этот цикл выставок открывают работы свердловских художников. Замечательные, исключительные, великолепные, красочные, талантливые», — отметил Вексельберг. Евгений Куйвашев после церемонии в компании других VIP отправился на ужин Фото: департамент информполитики региона После официального открытия свердловская делегация вместе с меценатом направилась на приватную беседу в один из залов. Журналисту URA.RU удалось также заметить в зале свердловского министра культуры Светлану Учайкину, директора областного ДИПа Юлию Хусаинову, декана факультета политологии УрФУ Александра Рыжкова. Через некоторое время губернатор, мэр, министр и Вексельберг в компании еще нескольких персон отбыли на дружеский ужин. Выставка «Открытый мир. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона» стала первой в масштабном проекте. В течение месяца в Музее Фаберже будет представлено более 120 работ именитых уральских художников и скульпторов, среди которых Эрнст Неизвестный, Виталий Волович, Миша Брусиловский, Владимир Зуев и другие. Экспозиция станет доступна для всех с 15 февраля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов приехали в Санкт-Петербург ради выставки, которую организовал основатель фонда «Связь времен» и Музея Фаберже Виктор Вексельберг (основной бенефициар группы компаний «Ренова»). Они посетили закрытый показ проекта «Открытый мир», в рамках которого россиян знакомят с известными не-столичными художниками, в том числе уральскими, передает корреспондент URA.RU. «Я очень благодарен Виктору Феликсовичу за то, что он начал реализовывать этот проект именно с Урала, со Свердловской области. Нам действительно есть что показать, и мы не просто индустриальная столица. Для справки скажу, что уровень промышленного производства превышает средний российский в четыре раза. Помимо того, что мы являемся индустриальным научным центром, мы хотим показать, что мы являемся еще и образовательным, культурным [центром] с богатейшей палитрой направлений в изобразительном искусстве», — заявил Куйвашев на пресс-подходе. Его цитирует департамент информполитики региона. А Вексельберг подчеркнул, что проект, рассчитанный на три года, покажет людям, что Россия в художественном мире представлена не только Москвой и Петербургом, но и региональными деятелями искусств. «Я очень рад и горд тем, что этот цикл выставок открывают работы свердловских художников. Замечательные, исключительные, великолепные, красочные, талантливые», — отметил Вексельберг. После официального открытия свердловская делегация вместе с меценатом направилась на приватную беседу в один из залов. Журналисту URA.RU удалось также заметить в зале свердловского министра культуры Светлану Учайкину, директора областного ДИПа Юлию Хусаинову, декана факультета политологии УрФУ Александра Рыжкова. Через некоторое время губернатор, мэр, министр и Вексельберг в компании еще нескольких персон отбыли на дружеский ужин. Выставка «Открытый мир. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона» стала первой в масштабном проекте. В течение месяца в Музее Фаберже будет представлено более 120 работ именитых уральских художников и скульпторов, среди которых Эрнст Неизвестный, Виталий Волович, Миша Брусиловский, Владимир Зуев и другие. Экспозиция станет доступна для всех с 15 февраля.