15 февраля 2025

Зеленский обиделся на США из-за вежливости

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Саммита мира 16.06.2024 – Владимир Зеленский, зеленский владимир, Саммит мира
Зеленский разочарован вежливым диалогом США и России Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое недовольство по поводу вежливого характера диалога между Россией и США. Такую реакцию он озвучил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

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«Если диалог будет в такой вежливой манере, которую сейчас демонстрируют США по отношению к России, то мы не очень рады этому, будем честны, но это жизнь», — процитировало Зеленского РИА Новости. Соответствующие слова прозвучали в ходе трансляции, которая велась на официальном Youtube-канале украинского президента.

Как сообщало URA.RU ранее, организаторы Мюнхенской конференции по безопасности запретили Владимиру Зеленскому говорить на украинском языке. Изъясняться на языке своей страны он собирался во время переговоров, однако этого ему не позволили.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое недовольство по поводу вежливого характера диалога между Россией и США. Такую реакцию он озвучил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. «Если диалог будет в такой вежливой манере, которую сейчас демонстрируют США по отношению к России, то мы не очень рады этому, будем честны, но это жизнь», — процитировало Зеленского РИА Новости. Соответствующие слова прозвучали в ходе трансляции, которая велась на официальном Youtube-канале украинского президента. Как сообщало URA.RU ранее, организаторы Мюнхенской конференции по безопасности запретили Владимиру Зеленскому говорить на украинском языке. Изъясняться на языке своей страны он собирался во время переговоров, однако этого ему не позволили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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