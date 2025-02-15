Зеленский обиделся на США из-за вежливости

16 февраля 2025 в 00:12 Размер текста - 17 +

Зеленский разочарован вежливым диалогом США и России Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое недовольство по поводу вежливого характера диалога между Россией и США. Такую реакцию он озвучил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Новость по теме Зеленский обиделся на Трампа и включил Путина в НАТО: главное из речи президента Украины в Мюнхене «Если диалог будет в такой вежливой манере, которую сейчас демонстрируют США по отношению к России, то мы не очень рады этому, будем честны, но это жизнь», — процитировало Зеленского РИА Новости. Соответствующие слова прозвучали в ходе трансляции, которая велась на официальном Youtube-канале украинского президента. Как сообщало URA.RU ранее, организаторы Мюнхенской конференции по безопасности запретили Владимиру Зеленскому говорить на украинском языке. Изъясняться на языке своей страны он собирался во время переговоров, однако этого ему не позволили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое недовольство по поводу вежливого характера диалога между Россией и США. Такую реакцию он озвучил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. «Если диалог будет в такой вежливой манере, которую сейчас демонстрируют США по отношению к России, то мы не очень рады этому, будем честны, но это жизнь», — процитировало Зеленского РИА Новости. Соответствующие слова прозвучали в ходе трансляции, которая велась на официальном Youtube-канале украинского президента. Как сообщало URA.RU ранее, организаторы Мюнхенской конференции по безопасности запретили Владимиру Зеленскому говорить на украинском языке. Изъясняться на языке своей страны он собирался во время переговоров, однако этого ему не позволили.