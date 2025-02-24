Новый мост в Челябинске передали мэрии

Новый мост АО «Конар» перешел в собственность Челябинской области. Об этом на заседании гордумы сообщил заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным Александр Ермолаев.
«Было обращение акционерного общества „Конар“ по вопросу передачи в муниципальную собственность города велопешеходного моста через реку Миасс в районе Университетской набережной. Указанное недвижимое имущество планируется закрепить на праве оперативного управления за администрацией центрального района города Челябинска», — сообщил Ермолаев.
О том, что компания «Конар» планирует возвести первый в Челябинской области «воздушный» мост для пешеходов и велосипедистов, стало известно летом 2022 года, когда промышленная группа на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге представила проект объекта.
Мост стал новой достопримечательностью региона, он соединяет новые микрорайоны и новую зону спортивного объекта «РМК-Арена» с городским бором. Длина нового моста через реку Миасс — 92 метра. При этом высота его опорной конструкции, пилона — почти 40 метров. Велопешеходный мост через реку Миасс был открыт в конце 2024 года. Это первый вантовый мост в Челябинске.
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