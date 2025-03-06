В Крыму в результате ДТП с участием скорой помощи погиб человек. Фото

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Автомобиль скорой помощи попал в ДТП
Автомобиль скорой помощи попал в ДТП Фото:

В Крыму в ДТП с участием скорой помощи погибла пациентка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«В результате ДТП пострадали четыре человека, один из них погиб на месте (пациентка)», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что два медика находятся в тяжелом состоянии. Еще один — в состоянии средней тяжести, заключили в минздраве.

По предварительным данным, «Фольксваген» не уступил дорогу спецмашине, которая врезалась в столб. Водитель получил перелом ноги, а врач — черепно-мозговую травму.

Автомобиль скорой помощи врезался в столб
Автомобиль скорой помощи врезался в столб
Фото:

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В Крыму в ДТП с участием скорой помощи погибла пациентка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «В результате ДТП пострадали четыре человека, один из них погиб на месте (пациентка)», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что два медика находятся в тяжелом состоянии. Еще один — в состоянии средней тяжести, заключили в минздраве. По предварительным данным, «Фольксваген» не уступил дорогу спецмашине, которая врезалась в столб. Водитель получил перелом ноги, а врач — черепно-мозговую травму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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