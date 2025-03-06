В Крыму в ДТП с участием скорой помощи погибла пациентка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
«В результате ДТП пострадали четыре человека, один из них погиб на месте (пациентка)», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что два медика находятся в тяжелом состоянии. Еще один — в состоянии средней тяжести, заключили в минздраве.
По предварительным данным, «Фольксваген» не уступил дорогу спецмашине, которая врезалась в столб. Водитель получил перелом ноги, а врач — черепно-мозговую травму.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.