В Петербурге суд отправил мужчину в колонию за кражу одежды в УМВД

Выборгский суд Петербурга назначил два года в колонии строго режима рецидивисту за кражу в УМВД. Это уже седьмой приговор, вынесенный в отношении молодого человека. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
«У нас Дмитрий, уроженец Соснового Бора, всего лишь 1998 года рождения, но уже 7 раз слышавший приговор в отношении себя, в основном, также за кражи. Дмитрий в феврале 2024 года находился в отделе УМВД. Ничего лучше, чем совершить кражу в УМВД, Дмитрию в голову не пришло», — сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Сообщение было опубликовано в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро».
Находясь в помещении отдела УМВД, Дмитрий решил совершить кражу. Он обратил внимание на куртку марки Stone Island стоимостью 100 тысяч рублей и кофту от Массимо Ости, C.P. Company, стоимостью 28 тысяч рублей. Вещи принадлежали одному из задержанных. Дмитрий сложил куртку в свой рюкзак, а кофту надел на себя, после чего покинул здание УМВД, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе судебного разбирательства Дмитрий признал свою вину в совершении кражи. Суд, учитывая обстоятельства дела и предыдущую судимость Дмитрия, назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Дмитрий был взят под стражу прямо в зале суда.
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