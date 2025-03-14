Замглавы ВТБ дал совет россиянам, куда вкладывать миллион

Замглавы ВТБ Пьянов посоветовал россиянам вкладывать миллион в депозиты
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянам предложили вкладываться в банковские депозиты
Россиянам предложили вкладываться в банковские депозиты Фото:

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов рекомендует россиянам, имеющим в пользовании свободный миллион, положить деньги на банковские вклады. Об этом он рассказал журналистам. 

«Если вы хотите безрисковый инструмент на горизонте года, то банковский депозит. У нас очень хорошие ставки», — ответил Дмитрий Пьянов, отвечая на вопрос журналистов РБК о том, куда можно вложить свободный миллион.  

Для тех, кто готов принять немного больший риск, Пьянов предлагает обратить внимание на облигации федерального займа (ОФЗ). По его словам, ОФЗ являются высоколиквидным активом и подходят для различных инвестиционных стратегий. Инвесторам стоит выбирать гособлигации соответствующей дюрации (периода времени до момента полного возврата инвестиций), чтобы погашение не совпадало с периодами активного размещения новых выпусков Минфина. 

Как сообщило Министерство финансов РФ в конце 2024 года, государственные облигации представляют собой привлекательный инвестиционный инструмент. Ранее URA.RU также рассказывали о новом способе инвестирования, связанный с недвижимостью. По мнению экспертов, при покупке инвестиционных квартир с полной предоплатой выгода для покупателя может доходить до 40%.

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Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов рекомендует россиянам, имеющим в пользовании свободный миллион, положить деньги на банковские вклады. Об этом он рассказал журналистам.  «Если вы хотите безрисковый инструмент на горизонте года, то банковский депозит. У нас очень хорошие ставки», — ответил Дмитрий Пьянов, отвечая на вопрос журналистов РБК о том, куда можно вложить свободный миллион.   Для тех, кто готов принять немного больший риск, Пьянов предлагает обратить внимание на облигации федерального займа (ОФЗ). По его словам, ОФЗ являются высоколиквидным активом и подходят для различных инвестиционных стратегий. Инвесторам стоит выбирать гособлигации соответствующей дюрации (периода времени до момента полного возврата инвестиций), чтобы погашение не совпадало с периодами активного размещения новых выпусков Минфина.  Как сообщило Министерство финансов РФ в конце 2024 года, государственные облигации представляют собой привлекательный инвестиционный инструмент. Ранее URA.RU также рассказывали о новом способе инвестирования, связанный с недвижимостью. По мнению экспертов, при покупке инвестиционных квартир с полной предоплатой выгода для покупателя может доходить до 40%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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