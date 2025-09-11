Польша ввела ограничения на полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной

Польское агентство воздушного транспорта объявило о введении ограничений на воздушное движение вдоль восточных рубежей страны, прилегающих к Белоруссии и Украине. Мера будет действовать до 9 декабря 2025 года.
«По запросу Оперативного командования вооруженных сил с 10.09.2025, с 22:00 UTC (01:00 мск 11 сентября — прим. URA.RU), до 23:59 UTC 09.12.2025 (02:59 мск 10 декабря — прим. URA.RU) будет введено ограничение воздушного движения в восточной части Польши в виде ограниченной зоны EP R129 (зона вдоль границы с Белоруссией и Украиной — прим. URA.RU)», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Как уточняется, введенные ограничения не распространяются на военную авиацию. Кроме того, в пределах данной зоны полностью запрещается использование гражданских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее Польша направила запрос о проведении внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом, связанным с дронами, зафиксированным в ее воздушном пространстве. Об этом сообщили представители миссии Республики Корея при ООН. Там также отметили, что обсуждение даты и времени возможного совещания продолжается.
