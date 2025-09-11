Женщина с годовалым ребенком выпала из окна шестого этажа в Петербурге

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга женщина с годовалым ребенком выпала из окна шестого этажа. Трагедия произошла вечером 10 сентября в доме на улице Кораблестроителей. Женщина погибла, ребенок госпитализирован.
«Трагедия произошла ночью 11 сентября в Василеостровском районе Петербурга. Под окнами одного из домов на улице Кораблестроителей около полуночи нашли женщину и ребенка», — пишет «Фонтанка.ру».
По данным следствия, женщина арендовала квартиру около двух месяцев назад. Семья снимала комнату на 6-м этаже. Отец ребенка проживал отдельно. Экстренные службы вызвал сосед погибшей. Предсмертных записок при осмотре комнаты обнаружено не было. Ребенку еще не исполнился год, его состояние оценивается как тяжелое. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 30 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
Ранее, 7 сентября, в апарт-отеле на Витебском проспекте Санкт-Петербурга было найдено тело 15-летней девушки с множественными ножевыми ранениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. По данным следствия, девушку пригласил 18-летний знакомый, между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей ножевые удары, в результате чего она скончалась на месте. После преступления молодик попытался совершить самоубийство и сейчас находится в больнице под медицинским наблюдением.
