В Магнитогорске пьяный мужчина напал на бригаду скорой помощи

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 16 марта пьяный мужчина напал на бригаду скорой помощи. Угомонить неадеквата помогла полиция, а в региональном СК начали проверку про признакам произошедшего хулиганства, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к машине скорой помощи и потребовал у фельдшеров открыть ему дверь в подъезд, а затем напал на водителя кареты скорой помощи, который пытался заступиться за медицинских работников. Противоправные действия агрессивного мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — уточнили в пресс-службе СКР.
В пресс-службе ведомства пояснили, что информация поступила в ходе мониторинга прессы и соцсетей. По предварительным данным, инцидент произошел 16 марта около многоквартирного дома по улице Советской в Магнитогорске. Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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