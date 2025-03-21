Путин выразил озабоченность из-за военных действий в секторе Газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин созвонился с главой Катара и обсудил ситуацию в секторе Газа
Путин созвонился с главой Катара и обсудил ситуацию в секторе Газа Фото:

Президент РФ Владимир Путин озабочен возобновившимися военными действиями в секторе Газа. Об этом стало известно после телефонного разговора российского лидера с главой Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. 

«Выражена озабоченность в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа», — отмечается в материале по итогам переговоров Путина и главой Катара, который опубликован на официальном сайте Кремля. Стороны готовы содействовать уменьшению напряженности и долгосрочной нормализации обстановки в регионе.

Разговор Путина и главы Катара состоялся 21 марта. На нем лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего сотрудничество, в частности, по итогам заседания межправительственной комиссии в Дохе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин озабочен возобновившимися военными действиями в секторе Газа. Об этом стало известно после телефонного разговора российского лидера с главой Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.  «Выражена озабоченность в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа», — отмечается в материале по итогам переговоров Путина и главой Катара, который опубликован на официальном сайте Кремля. Стороны готовы содействовать уменьшению напряженности и долгосрочной нормализации обстановки в регионе. Разговор Путина и главы Катара состоялся 21 марта. На нем лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего сотрудничество, в частности, по итогам заседания межправительственной комиссии в Дохе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...