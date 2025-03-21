Путин выразил озабоченность из-за военных действий в секторе Газа

Президент РФ Владимир Путин озабочен возобновившимися военными действиями в секторе Газа. Об этом стало известно после телефонного разговора российского лидера с главой Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.
«Выражена озабоченность в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа», — отмечается в материале по итогам переговоров Путина и главой Катара, который опубликован на официальном сайте Кремля. Стороны готовы содействовать уменьшению напряженности и долгосрочной нормализации обстановки в регионе.
Разговор Путина и главы Катара состоялся 21 марта. На нем лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего сотрудничество, в частности, по итогам заседания межправительственной комиссии в Дохе.
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