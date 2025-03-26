Председатель челябинского СНТ осужден за махинации со счетами

Председатель СНТ «Любитель-2» в Челябинске осужден по статье уголовного кодекса за махинации со счетами. Он не выплачивал долги за электричество и другие коммунальные услуги суммой порядка пяти миллионов рублей, направляя членские взносы через третьих лиц, сообщает пресс-служба судебных приставов региона.
«Председатель СНТ „Любитель-2“ признан виновным в уклонении от исполнения решений Арбитражного суда Челябинской области, обязывающих СНТ погасить долги перед организациями. За преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 315 УК РФ „Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта“, мировой суд Калининского района назначил должностному лицу 240 часов обязательных работ», — уточнили в пресс-службе регионального ГУФССП.
Председатель должен был своевременно оплачивать коммунальные услуги, однако не делал этого и накопил порядка 4,9 миллиона долгов, большая часть из которых была за электроэнергию. Всего в уголовном деле фигурировали шесть исполнительных производств. Приставы сумели взыскать порядка 2,1 миллиона рублей и арестовать счет СНТ, а также наполовину ограничить расходные операции по кассе. Тогда председатель начал проводить членские взносы, минуя кассу.
«Председателя трижды предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, но, как показали последующие события, предупреждению не внял. Членские взносы перечислялись на счета третьих лиц, минуя арестованный счет СНТ; наличные, поступающие в кассу СНТ, председатель расходовал на другие цели», — пояснили в пресс-службе ведомства.
При этом у СНТ была возможность погасить все долги — с момента введения ограничений в кассу поступило около 8,4 миллиона рублей, из примерно 3,3 миллиона рублей необходимо было перечислить на депозитный счет судебных приставов. Злостное уклонение от исполнения решения суда легло в основу уголовного дела. Свою вину он признал, приговор вступил в силу.
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