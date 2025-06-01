Пострадавших из-за ЧП с поездом под Брянском стало больше

Количество пострадавших в результате взрыва моста в Брянской области и последующего крушения поезда «Климов — Москва» увеличилось до 89 человек. Среди пассажиров, получивших травмы, четверо детей.
«Среди раненых четверо детей. Двое из них в состоянии средней тяжести доставлены в местные больницы. Еще один из детей — младенец — в тяжелом состоянии перевезен в столичную клинику доктора Рошаля. Всего же в Москве на лечении находятся 16 пострадавших пассажиров», — написал telegram-канал Baza.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что столичные врачи прилагают все усилия для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим в инциденте под Брянском. В результате подрыва опор моста на территории Выгоничского района Брянской области погибли семь человек. В их числе — Виолетта — врач паллиативной помощи Детского хосписа «Дом с маяком».
По информации, предоставленной ОАО «РЖД», на месте происшествия завершены работы по удалению поврежденного локомотива и трех пассажирских вагонов, пишет RT. В настоящее время специалисты приступили к демонтажу разрушенных элементов путепровода. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что мост восстановлению не подлежит, сообщает «Национальная Служба Новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.