Пострадавших из-за ЧП с поездом под Брянском стало больше

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В результате трагедии, произошедшей в Брянской области, в Москву на лечение доставили 16 человек (архивное фото)
В результате трагедии, произошедшей в Брянской области, в Москву на лечение доставили 16 человек (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Количество пострадавших в результате взрыва моста в Брянской области и последующего крушения поезда «Климов — Москва» увеличилось до 89 человек. Среди пассажиров, получивших травмы, четверо детей.

«Среди раненых четверо детей. Двое из них в состоянии средней тяжести доставлены в местные больницы. Еще один из детей — младенец — в тяжелом состоянии перевезен в столичную клинику доктора Рошаля. Всего же в Москве на лечении находятся 16 пострадавших пассажиров», — написал telegram-канал Baza.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что столичные врачи прилагают все усилия для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим в инциденте под Брянском. В результате подрыва опор моста на территории Выгоничского района Брянской области погибли семь человек. В их числе — Виолетта — врач паллиативной помощи Детского хосписа «Дом с маяком».

По информации, предоставленной ОАО «РЖД», на месте происшествия завершены работы по удалению поврежденного локомотива и трех пассажирских вагонов, пишет RT. В настоящее время специалисты приступили к демонтажу разрушенных элементов путепровода. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что мост восстановлению не подлежит, сообщает «Национальная Служба Новостей».

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Количество пострадавших в результате взрыва моста в Брянской области и последующего крушения поезда «Климов — Москва» увеличилось до 89 человек. Среди пассажиров, получивших травмы, четверо детей. «Среди раненых четверо детей. Двое из них в состоянии средней тяжести доставлены в местные больницы. Еще один из детей — младенец — в тяжелом состоянии перевезен в столичную клинику доктора Рошаля. Всего же в Москве на лечении находятся 16 пострадавших пассажиров», — написал telegram-канал Baza. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что столичные врачи прилагают все усилия для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим в инциденте под Брянском. В результате подрыва опор моста на территории Выгоничского района Брянской области погибли семь человек. В их числе — Виолетта — врач паллиативной помощи Детского хосписа «Дом с маяком». По информации, предоставленной ОАО «РЖД», на месте происшествия завершены работы по удалению поврежденного локомотива и трех пассажирских вагонов, пишет RT. В настоящее время специалисты приступили к демонтажу разрушенных элементов путепровода. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что мост восстановлению не подлежит, сообщает «Национальная Служба Новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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