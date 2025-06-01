ВС РФ освободили Алексеевку в Сумской области: карта СВО 1 июня

В Сумской области российские войска освободили населенный пункт Алексеевка, нанеся значительный урон украинским силам. Об этом сообщило Минобороны РФ. Также российские бойцы продолжают продвигаться к областному центру.
На Харьковском направлении ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ в Чугуеве. В Донецкой Народной Республике российские бойцы активно продвигаются к Константиновке и ведут зачистку в ряде населенных пунктов. В Запорожской области саперы группировки «Днепр» успешно разминировали маршруты для дальнейшего наступления. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Сумское направление
В Сумской области бойцы группировки войск «Север» освободили населенный пункт Алексеевка, уничтожив более 200 украинских военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы. Сейчас на этом направлении российские войска продвигаются к областному центру. По данным telegram-канала WarGonzo, ВС РФ продолжают формировать буферную зону в приграничных районах и ведут активные штурмовые действия в Юнаковке, где, по некоторым сведениям, контролируют половину населенного пункта.
Харьковское направление
В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои в районе Волчанска, а также наступление российских войск на Купянск. По данным Минобороны РФ, российская армия нанесла удар по позициям ВСУ в Чугуеве с помощью ракетного комплекса «Искандер-М». В результате было уничтожено шесть пусковых установок для запуска БПЛА, восемь автомобилей и около 30 беспилотников-камикадзе.
Донецкое направление
Российские войска продолжают наступление на донецком направлении, постепенно приближая линию фронта к Константиновке, пишет telegram-канал «Два майора». На Южно-Донецком участке украинские силы пытались остановить наступление ВС РФ встречными действиями, двигаясь на западной технике. Однако их попытки оказались безуспешны, российские войска продолжать приближаться к границам Днепропетровской области.
В районе Красного Лимана российские войска продвигаются к Новому Миру и проводят зачистку в Редкодубе и Карповке. В Зеленой Долине перерезана логистическая линия противника, в Шандриголово уничтожена еще одна САУ.
На константиновском направлении продолжаются бои за Дылеевку, а также идет зачистка украинских сил в Дачном и атакуются укрепления ВСУ в Белой Горе. На южно-донецком участке российские силы уничтожили самоходную артиллерийскую установку противника и взяли под контроль Новополь, продолжается наступление на покровском направлении.
Подразделения группировки «Южная» улучшили позиции на переднем крае, нанеся удары по силам ВСУ и территориальной обороны в ряде населенных пунктов. Потери противника составили до 280 военнослужащих, уничтожены три автомобиля, три артиллерийских орудия, бронетранспортер М113, боевая машина HMMWV, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Запорожская область
В Минобороны РФ сообщили, что саперы группировки «Днепр» разминировали маршруты для техники и штурмовых подразделений на Ореховском направлении в Запорожской области. По данным ведомства, их профессионализм обеспечивает безопасное продвижение войск и выполнение задач.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.