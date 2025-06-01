ЦСКА стал девятикратным обладателем Кубка России по футболу

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Победителя установили после серии пенальти
Победителя установили после серии пенальти Фото:

Московский клуб ЦСКА в девятый раз победил в Кубке России по футболу. В финале он обыграл «Ростов». Победитель установился после серии пенальти.

«Футболисты ЦСКА стали обладателями FONBET Кубка России, обыграв в решающем матче „Ростов“», — сообщил Sport24. Суперфинал на стадионе смотрели более 57 тысяч зрителей.

Ранее ЦСКА стал первым финалистом Кубка России по футболу в 2025 году, обыграв в двухматчевом противостоянии петербургский «Зенит». Тогда победитель также определился после серии пенальти.

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Московский клуб ЦСКА в девятый раз победил в Кубке России по футболу. В финале он обыграл «Ростов». Победитель установился после серии пенальти. «Футболисты ЦСКА стали обладателями FONBET Кубка России, обыграв в решающем матче „Ростов“», — сообщил Sport24. Суперфинал на стадионе смотрели более 57 тысяч зрителей. Ранее ЦСКА стал первым финалистом Кубка России по футболу в 2025 году, обыграв в двухматчевом противостоянии петербургский «Зенит». Тогда победитель также определился после серии пенальти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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