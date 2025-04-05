Россияне не могут написать «Тотальный диктант» из-за сбоев на сайте. Скрин

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Сайт «Тотального диктанта» временно недоступен из-за сбоя
Сайт «Тотального диктанта» временно недоступен из-за сбоя Фото:

Сайт «Тотального диктанта», на котором человек может проверить свою грамотность, практически недоступен из-за массового сбоя. Такую информацию сообщают сервисы по отслеживанию неполадок в сети. 

«Не войти... Не работает... Не загружается», — говорится на сайте Downdetector. Пик жалоб приходится на период с 12:00 по московскому времени. В недоступности сайта убедился также корреспондент URA.RU — при заходе появляется 502 ошибка. 

«Тотальный диктант» проводится каждый год. В этом — 5 апреля. Он соберет участников из 900 населенных пунктов России и 80 городов 50 стран мира. Организаторы акции сообщили, что к 2025 году локации для написания диктанта значительно расширятся. В дополнение к традиционным площадкам, таким как музеи, библиотеки, высшие и средние учебные заведения, будут включены торговые и гипермаркеты, родильные дома, котокафе и даже студии йоги. 

Также остается возможность написать диктант на сайте. Скорее всего, из-за большой нагрузки на сервис, сайт временно не работает. 

При заходе на сайт вылезает 502 ошибка
При заходе на сайт вылезает 502 ошибка
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Сайт «Тотального диктанта», на котором человек может проверить свою грамотность, практически недоступен из-за массового сбоя. Такую информацию сообщают сервисы по отслеживанию неполадок в сети.  «Не войти... Не работает... Не загружается», — говорится на сайте Downdetector. Пик жалоб приходится на период с 12:00 по московскому времени. В недоступности сайта убедился также корреспондент URA.RU — при заходе появляется 502 ошибка.  «Тотальный диктант» проводится каждый год. В этом — 5 апреля. Он соберет участников из 900 населенных пунктов России и 80 городов 50 стран мира. Организаторы акции сообщили, что к 2025 году локации для написания диктанта значительно расширятся. В дополнение к традиционным площадкам, таким как музеи, библиотеки, высшие и средние учебные заведения, будут включены торговые и гипермаркеты, родильные дома, котокафе и даже студии йоги.  Также остается возможность написать диктант на сайте. Скорее всего, из-за большой нагрузки на сервис, сайт временно не работает. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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