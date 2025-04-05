Сайт «Тотального диктанта», на котором человек может проверить свою грамотность, практически недоступен из-за массового сбоя. Такую информацию сообщают сервисы по отслеживанию неполадок в сети.
«Не войти... Не работает... Не загружается», — говорится на сайте Downdetector. Пик жалоб приходится на период с 12:00 по московскому времени. В недоступности сайта убедился также корреспондент URA.RU — при заходе появляется 502 ошибка.
«Тотальный диктант» проводится каждый год. В этом — 5 апреля. Он соберет участников из 900 населенных пунктов России и 80 городов 50 стран мира. Организаторы акции сообщили, что к 2025 году локации для написания диктанта значительно расширятся. В дополнение к традиционным площадкам, таким как музеи, библиотеки, высшие и средние учебные заведения, будут включены торговые и гипермаркеты, родильные дома, котокафе и даже студии йоги.
Также остается возможность написать диктант на сайте. Скорее всего, из-за большой нагрузки на сервис, сайт временно не работает.
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