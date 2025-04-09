Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы после обрушения зданий

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Доминиканской Республики Луису Абинадеру после трагического обрушения крыши ночного клуба в Санто-Доминго, где погибли множество людей. Об этом сообщается в соответствующем письме российского лидера.
«Уважаемый господин Президент, примите искренние соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения конструкций здания в городе Санто-Доминго», — написал Путин в обращении к Абинадеру. Текст письма опубликован на сайте Кремля. Кроме того, российский лидер выразил надежду на скорое выздоровление всех пострадавших.
В ночь на 7 апреля произошло частичное обрушение крыши ночного клуба Jet Set, расположенного на проспекте Независимости в Санто-Доминго. По последним данным, число погибших достигло 27 человек.
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