Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы после обрушения зданий

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Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе происшествия
Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе происшествия Фото:

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Доминиканской Республики Луису Абинадеру после трагического обрушения крыши ночного клуба в Санто-Доминго, где погибли множество людей. Об этом сообщается в соответствующем письме российского лидера. 

«Уважаемый господин Президент, примите искренние соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения конструкций здания в городе Санто-Доминго», — написал Путин в обращении к Абинадеру. Текст письма опубликован на сайте Кремля. Кроме того, российский лидер выразил надежду на скорое выздоровление всех пострадавших.

В ночь на 7 апреля произошло частичное обрушение крыши ночного клуба Jet Set, расположенного на проспекте Независимости в Санто-Доминго. По последним данным, число погибших достигло 27 человек.

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Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Доминиканской Республики Луису Абинадеру после трагического обрушения крыши ночного клуба в Санто-Доминго, где погибли множество людей. Об этом сообщается в соответствующем письме российского лидера.  «Уважаемый господин Президент, примите искренние соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения конструкций здания в городе Санто-Доминго», — написал Путин в обращении к Абинадеру. Текст письма опубликован на сайте Кремля. Кроме того, российский лидер выразил надежду на скорое выздоровление всех пострадавших. В ночь на 7 апреля произошло частичное обрушение крыши ночного клуба Jet Set, расположенного на проспекте Независимости в Санто-Доминго. По последним данным, число погибших достигло 27 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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