В СНГ вводят новое звание «Город трудовой славы.1941-1945 годы»

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Страны Содружества составляют список городов для получения звания, заявил Лавров
Страны Содружества составляют список городов для получения звания, заявил Лавров Фото:

В рамках СНГ вводится новое почетное звание «Город трудовой славы. 1941-1945 годы». Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В СНГ вводится новое звание — „Город трудовой славы. 1941-1945 годы“», — передает слова Лаврова РИА Новости. Он добавил, что это нововведение приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В настоящее время страны Содружества работают над составлением списка городов, которые получат это звание.

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В рамках СНГ вводится новое почетное звание «Город трудовой славы. 1941-1945 годы». Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «В СНГ вводится новое звание — „Город трудовой славы. 1941-1945 годы“», — передает слова Лаврова РИА Новости. Он добавил, что это нововведение приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В настоящее время страны Содружества работают над составлением списка городов, которые получат это звание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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